Ліга націй: розклад матчів та трансляцій 15 жовтня

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Трансляції усіх матчів Ліги націй доступні на Megogo.

Ліга націй

4-й тур

15 жовтня

Ліга A

Група 1

21:45 Польща - Хорватія

21:45 Шотландія - Португалія

Група 4

21:45 Іспанія - Сербія

21:45 Швейцарія - Данія

Ліга C

Група 2

21:45 Литва - Румунія

21:45 Косово - Кіпр

Група 3

21:45 Білорусь - Люксембург

21:45 Північна Ірландія - Болгарія

Як збірна України виступає в Лізі націй

Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1.

У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані переграла Грузію - 1:0.

Наша національна команда розпочала друге коло у Вроцлаві з нічиєї з Чехією - 1:1, а Грузія на своєму полі поступилася Албанії - 0:1.

Перед двома заключними турами Україна з 4 очками посідає в турнірній таблиці останнє місце. Чехія має 7 пунктів та лідирує. У Грузії та Албанії по 6 балів.

У вирішальних іграх команда Реброва зустрінеться 16 листопада в Батумі з Грузією та 19 листопада в Тирані з Албанією.