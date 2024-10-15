Ліга націй: розклад матчів та трансляцій 15 жовтня
У вівторок, 15 жовтня, відбудуться заключні матчі 4-го туру Ліги націй, Іспанія прийматиме Сербію, а Португалія зіграє у гостях з Шотландією
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Трансляції усіх матчів Ліги націй доступні на Megogo.
Ліга націй
4-й тур
15 жовтня
Ліга A
Група 1
21:45 Польща - Хорватія
21:45 Шотландія - Португалія
Група 4
21:45 Іспанія - Сербія
21:45 Швейцарія - Данія
Ліга C
Група 2
21:45 Литва - Румунія
21:45 Косово - Кіпр
Група 3
21:45 Білорусь - Люксембург
21:45 Північна Ірландія - Болгарія
Як збірна України виступає в Лізі націй
Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1.
У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані переграла Грузію - 1:0.
Наша національна команда розпочала друге коло у Вроцлаві з нічиєї з Чехією - 1:1, а Грузія на своєму полі поступилася Албанії - 0:1.
Перед двома заключними турами Україна з 4 очками посідає в турнірній таблиці останнє місце. Чехія має 7 пунктів та лідирує. У Грузії та Албанії по 6 балів.
У вирішальних іграх команда Реброва зустрінеться 16 листопада в Батумі з Грузією та 19 листопада в Тирані з Албанією.
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