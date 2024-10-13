Ліга націй: розклад усіх матчів і трансляцій 13 жовтня

Про це повідомляє сайт УЄФА.

Трансляції усіх матчів Ліги націй доступні на медіасервісі Megogo.

Ліга націй

4-й тур

13 жовтня

Ліга B

Група 2

19:00 Фінляндія - Англія

21:45 Греція - Ірландія

Група 3

16:00 Казахстан - Словенія

21:45 Австрія - Норвегія

Ліга C

Група 4

19:00 Вірменія - Північна Македонія

21:45 Фарерські острови - Латвія

Ліга D

Група 1

19:00 Ліхтенштейн - Гібралтар

Група 2

19:00 Мальта - Молдова

Як Україна виступає у Лізі націй

Команда Сергія Реброва стартувала в новому розіграші Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії з рахунком 1:2. У іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила Чехію з рахунком 4:1.

У 2-му турі Україна програла Чехії (2:3), а Грузія здолала Албанію (1:0). У 3-му турі Чехія перемогла Албанію (2:0), а Україна - Грузію (1:0).

Після 3-го туру Грузія і Чехія мають по 6 очок і лідирують у групі B1. Албанія та Україна ділять третю-четверту позицію з 3 пунктами.

14 жовтня у Вроцлаві збірна України зіграє з Чехією.