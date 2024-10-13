Ліга націй: розклад усіх матчів і трансляцій 13 жовтня
У неділю, 13 жовтня, будуть зіграні 8 матчів 4-го туру Ліги націй: Фінляндія - Англія, Австрія - Норвегія та інші
Про це повідомляє сайт УЄФА.
Трансляції усіх матчів Ліги націй доступні на медіасервісі Megogo.
Ліга націй
4-й тур
13 жовтня
Ліга B
Група 2
19:00 Фінляндія - Англія
21:45 Греція - Ірландія
Група 3
16:00 Казахстан - Словенія
21:45 Австрія - Норвегія
Ліга C
Група 4
19:00 Вірменія - Північна Македонія
21:45 Фарерські острови - Латвія
Ліга D
Група 1
19:00 Ліхтенштейн - Гібралтар
Група 2
19:00 Мальта - Молдова
Як Україна виступає у Лізі націй
Команда Сергія Реброва стартувала в новому розіграші Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії з рахунком 1:2. У іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила Чехію з рахунком 4:1.
У 2-му турі Україна програла Чехії (2:3), а Грузія здолала Албанію (1:0). У 3-му турі Чехія перемогла Албанію (2:0), а Україна - Грузію (1:0).
Після 3-го туру Грузія і Чехія мають по 6 очок і лідирують у групі B1. Албанія та Україна ділять третю-четверту позицію з 3 пунктами.
14 жовтня у Вроцлаві збірна України зіграє з Чехією.
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