Малиновський забив за "Дженоа" вперше з лютого

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На матч "Дженоа" - "Болонья" Руслан Малиновський вийшов в основному складі господарів вперше з 11 лютого. На 13-й хвилині українець віддячив за довіру та відкрив рахунок у зустрічі.

Малиновський відіграв 63 хвилини, а "Дженоа" змогла за цей час подвоїти перевагу - відзначився Вітінья.

Станом на 84 хвилину рахунок 2:0 на користь "Дженоа".

Фото: Getty Images