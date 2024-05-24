Малиновський забив за "Дженоа" вперше з лютого
У пʼятницю, 24 травня, український півзахисник Руслан Малиновський відзначився голом за "Дженоа"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На матч "Дженоа" - "Болонья" Руслан Малиновський вийшов в основному складі господарів вперше з 11 лютого. На 13-й хвилині українець віддячив за довіру та відкрив рахунок у зустрічі.
Малиновський відіграв 63 хвилини, а "Дженоа" змогла за цей час подвоїти перевагу - відзначився Вітінья.
Станом на 84 хвилину рахунок 2:0 на користь "Дженоа".
Фото: Getty Images
- На рахунку Малиновського 30 матчів, 4 голи та 2 асисти у цьому сезоні.
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