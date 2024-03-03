Матч "Валенсія" - "Реал" завершився внічию: Яремчук забив, а Лунін двічі пропустив

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч завершився внічию з рахунком 2:2. "Валенсія" відзначились двічі до 30-ї хвилини, спершу рахунок відкрив Уго Дуро, а згодом Роман Яремчук скористався помилкою оборони "Реала" та подвоїв перевагу господарів.

"Реал" скоротив своє відставання у компенсований арбітром час першого тайму. На 5-й доданій хвилині забив Вінісіус Жуніор. Бразилець забив і вдруге, на 76-й хвилині форвард уникнув офсайду і головою замкнув навіс Браіма Діаса.

Воротар Андрій Лунін вийшов у стартовому складі "Реала", але у пропущених м'ячах його вини немає. До того ж українець зробив декілька важливих сейвів і допоміг мадридцям вирвати нічию. FlashScore оцінив гру Луніна на 6,5 балів.

Роман Яремчук, який забив у першому таймі, пішов з поля на 57-й хвилині. Його оцінка 6,9.

Ла Ліга

27-й тур

2 березня

"Валенсія" - "Реал" 2:2

Голи: Дуро, 27, Яремчук, 30 - В. Жуніор, 45+5, 76

Фото: Getty Images

Епічний кінець матчу "Валенсія" - "Реал"

Курйозний момент стався на останніх секундах матчу, коли компенсований арбітром час закінчився. Рефері дозволив "Реалу" виконати кутовий, футболісти "Валенсії" зуміли відбитись.

Водночас мадридці вдало зіграли на підбиранні - Діас подав у штрафний майданчик і "Реал" забив - у цей момент суддя просвистів про кінець матчу.

Гол "Реалу" не зарахували, після чого розпочалась сутичка. Але результат так і залишився 2:2

Фото: Getty Images

Турнірне становище в Ла Лізі після матчу "Валенсія" - "Реал"

"Реал" займає першу позицію з 66 балами. Відрив мадридців від "Жирони" - 7 очок, але у команди Артема Довбика та Віктора Циганкова один матч у запасі. "Барселона" (57 пунктів) і "Атлетико" (52) йдуть слідом.

"Валенсія" розташована на 9 позиції. Команда відстає від єврокубкової зони на 3-5 пунктів.

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