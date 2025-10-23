Мессі продовжив контракт з "Інтер Маямі": до якого року аргентинець продовжуватиме кар'єру
У четвер, 23 жовтня, аргентинський футболіст Ліонель Мессі продовжив контракт з "Інтер Маямі" зі США до 2028 року
Про це повідомляє "Інтер Маямі".
Американський клуб оголосив, що новий контракт з восьмиразовим володарем "Золотого м'яча" розрахований до 2028 року. Таким чином, Ліонель Мессі планує продовжувати кар'єру до 41 року. Угоду уклали посеред ще недобудованої арени Miami Freedom Park, на яку "Інтер" переїде наступного року.
"Я дуже щасливий залишитися тут і продовжити цей проєкт. З моменту приїзду в Маямі я дуже щасливий", - сказав Мессі.
Аргентинський форвард виступає за "Інтер Маямі" з 2023 року. За цей час він зіграв за команду з Флориди 82 матчі, забив 71 гол та віддав 37 результативних передач. Раніше 38-річний Мессі також виступав за іспанську "Барселону" та французький ПСЖ. За збірну Аргентини зіграв 195 матчів, забив 114 голів і став разом з нею чемпіоном світу 2022 року.
- 17 жовтня Ліонель Мессі із заробітком у $130 млн на рік посів друге місце у рейтингу найбільш високооплачуваних футболістів світу за версією Forbes.
