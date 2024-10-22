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Головна Футбол "Мілан" обіграв "Брюгге", а "Монако" розгромило "Црвену Звезду": результати матчів ЛЧ за 22 жовтня

"Мілан" обіграв "Брюгге", а "Монако" розгромило "Црвену Звезду": результати матчів ЛЧ за 22 жовтня

Влад Дідусь
22 жовтня, 2024 вiвторок
22:03
Футбол Мілан, Ліга чемпіонів

У вівторок, 22 жовтня, у 3-му турі Ліги чемпіонів "Шахтар" зустрічається у гостях з англійським "Арсеналом", а іспанська "Жирона", за яку виступає українець Віктор Циганков, приймає словацький "Слован"

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.  

Трансляції усіх матчів Ліги чемпіонів доступні на Megogo. 

Ліга чемпіонів

Основний раунд. 3-й тур 

22 жовтня

"Мілан" (Італія) - "Брюгге" (Бельгія) 3:1

Голи: Пулісік, 34, Рейндерс, 61, 71 - Саббе, 51

"Монако" (Франція) - "Црвена Звезда" (Сербія) 5:1

Голи: Мінаміно, 20, 70, Емболо, 45+4, Сінго, 54, Акліуш, 90+6 - Ндіає, 27

22:00 "Арсенал" (Англія) - "Шахтар" (Україна)

22:00 "Астон Вілла" (Англія) - "Болонья" (Італія) 

22:00 "Жирона" (Іспанія) - "Слован" (Словаччина) 

22:00 ПСЖ (Франція) - ПСВ (Нідерланди) 

22:00 "Реал" (Іспанія) - "Борусія" (Дортмунд, Німеччина)

22:00 "Штурм" (Австрія) - "Спортинг" (Португалія) 

Як "Шахтар" виступає в оновленій Лізі чемпіонів

У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триває з вересня по січень виступають 36 клубів. Кожна з команд зіграє по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.

8 найкращих команд безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах. Для всіх інших - єврокубковий сезон завершиться.

Для "Шахтаря" дебютний матч оновленої ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився внічию 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились  італійській команді - "Аталанті" (0:3). 

У цьогорічній Лізі чемпіонів "Шахтар" також зіграє проти німецьких "Баварії" та "Борусії" (Дортмунд), швейцарського "Янг Бойз", нідерландського ПСВ і французького "Бреста".

Теги:
Спорт
Шахтар
Ліга чемпіонів
Мілан
єврокубки
Монако
Результати футбольних матчів
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