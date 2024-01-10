Мудрик не врятував "Челсі" від поразки у матчі з "Мідлсбро" в Кубку англійської ліги

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Перший півфінальний матч Кубка англійської ліги закінчився поразкою "Челсі" з рахунком 0:1. Переможний м'яч "Мідлсбро" забив на 37-й хвилині, відзначився Хайден Хекні.

Український футболіст Михайло Мудрик з'явився на полі лише у другому таймі. На 63-й хвилині тренерський штаб "Челсі" випустив вінгера на поле, але українець не зумів врятувати лондонців від поразки.

Матч-відповідь пройде 23 січня. У паралельній зустрічі за вихід у фінал змагаються "Ліверпуль" та "Фулгем".

Кубок англійської ліги

Півфінал. 1-й матч

9 січня

"Мідсбро" - "Челсі" 1:0

Гол: Хекні, 37