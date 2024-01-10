Мудрик не врятував "Челсі" від поразки у матчі з "Мідлсбро" в Кубку англійської ліги
У першому півфінальному матчі Кубка англійської ліги лондонський "Челсі" поступився "Мідлсбро"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Перший півфінальний матч Кубка англійської ліги закінчився поразкою "Челсі" з рахунком 0:1. Переможний м'яч "Мідлсбро" забив на 37-й хвилині, відзначився Хайден Хекні.
Український футболіст Михайло Мудрик з'явився на полі лише у другому таймі. На 63-й хвилині тренерський штаб "Челсі" випустив вінгера на поле, але українець не зумів врятувати лондонців від поразки.
Матч-відповідь пройде 23 січня. У паралельній зустрічі за вихід у фінал змагаються "Ліверпуль" та "Фулгем".
Кубок англійської ліги
Півфінал. 1-й матч
9 січня
"Мідсбро" - "Челсі" 1:0
Гол: Хекні, 37
- 27 грудня у 19-му турі АПЛ лондонський "Челсі" переміг "Кристал Пелес", а Михайло Мудрик забив гол.
- 3 січня стало відомо, що "Челсі" підписав спонсорську угоду з криптокомпанією, яку повʼязують з РФ.
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