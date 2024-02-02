Мудрик підтвердив інформацію про переговори з "Баварією"

Про це повідомляє телеграм-канал Legioners.UA

Українець відреагував на інформацію, що "Баварія" розглядала його оренду через травму Кінгслі Комана.

"Наскільки я знаю, то мюнхенська "Баварія" контактувала з моїм представником", - сказав Мудрик.

Михайло Мудрик: результати "Челсі"

В останньому матчі "Челсі" поступився "Ліверпулю" з рахунком 1:4. У турнірній таблиці АПЛ "Челсі" зараз посідає 10-те місце. Лондонська команда відстає від єврокубкової зони на 6 балів.

На рахунку Михайла Мудрика 24 матчі, 4 голи та 2 асисти за "Челсі" в цьому сезоні.

Transfermarkt оцінює українця у 40 млн євро