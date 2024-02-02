Мудрик підтвердив інформацію про переговори з "Баварією"
Вінгер "Челсі" Михайло Мудрик підтвердив інформацію про інтерес мюнхенської "Баварії"
Про це повідомляє телеграм-канал Legioners.UA
Українець відреагував на інформацію, що "Баварія" розглядала його оренду через травму Кінгслі Комана.
"Наскільки я знаю, то мюнхенська "Баварія" контактувала з моїм представником", - сказав Мудрик.
Михайло Мудрик: результати "Челсі"
В останньому матчі "Челсі" поступився "Ліверпулю" з рахунком 1:4. У турнірній таблиці АПЛ "Челсі" зараз посідає 10-те місце. Лондонська команда відстає від єврокубкової зони на 6 балів.
На рахунку Михайла Мудрика 24 матчі, 4 голи та 2 асисти за "Челсі" в цьому сезоні.
Transfermarkt оцінює українця у 40 млн євро
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