МЮ завдяки голу на останніх хвилинах переміг "Фулгем" у матчі-відкритті сезону АПЛ

Про це повідомляє офіційний акаунт АПЛ у X.

Зустріч "Манчестер Юнайтед" - "Фулгем" закінчився перемогою господарів з рахунком 1:0. На 88-й хвилині Джошуа Зіркзе завдав блискавичного удару та відзначився своїм дебютним голом у футболці МЮ.

Окрім нідерландця за МЮ сьогодні також дебютували інші зіркові новачки "дияволів": правий захисник Нуссаїр Мазраві та центрбек Маттейс Де Лігт.

У 2-му турі АПЛ, 24 серпня, "Ман Юнайтед" зіграє проти "Брайтона", а на "Фулгем" чекає зустріч з "Лестером".

Англійська Премʼєр-ліга

1-й тур

16 серпня

"Манчестер Юнайтед" - "Фулгем" 1:0

Гол: Зіркзе, 87