МЮ завдяки голу на останніх хвилинах переміг "Фулгем" у матчі-відкритті сезону АПЛ
Ввечері пʼятниці, 16 серпня, "Манчестер Юнайтед" переміг лондонський "Фулгем" у 1-му турі Англійської Премʼєр-ліги
Про це повідомляє офіційний акаунт АПЛ у X.
Зустріч "Манчестер Юнайтед" - "Фулгем" закінчився перемогою господарів з рахунком 1:0. На 88-й хвилині Джошуа Зіркзе завдав блискавичного удару та відзначився своїм дебютним голом у футболці МЮ.
Окрім нідерландця за МЮ сьогодні також дебютували інші зіркові новачки "дияволів": правий захисник Нуссаїр Мазраві та центрбек Маттейс Де Лігт.
У 2-му турі АПЛ, 24 серпня, "Ман Юнайтед" зіграє проти "Брайтона", а на "Фулгем" чекає зустріч з "Лестером".
Англійська Премʼєр-ліга
1-й тур
16 серпня
"Манчестер Юнайтед" - "Фулгем" 1:0
Гол: Зіркзе, 87
- У суботу, 10 серпня, "Манчестер Сіті" переміг "Ман Юнайтед" у матчі за Суперкубок Англії з футболу.
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