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Головна Футбол МЮ завдяки голу на останніх хвилинах переміг "Фулгем" у матчі-відкритті сезону АПЛ

МЮ завдяки голу на останніх хвилинах переміг "Фулгем" у матчі-відкритті сезону АПЛ

Влад Дідусь
16 серпня, 2024 п'ятниця
23:59
Футбол Джошуа Зіркзе, Манчестер Юнайтед, АПЛ

Ввечері пʼятниці, 16 серпня, "Манчестер Юнайтед" переміг лондонський "Фулгем" у 1-му турі Англійської Премʼєр-ліги

Зміст

Про це повідомляє офіційний акаунт АПЛ у X.

Зустріч "Манчестер Юнайтед" - "Фулгем" закінчився перемогою господарів з рахунком 1:0. На 88-й хвилині Джошуа Зіркзе завдав блискавичного удару та відзначився своїм дебютним голом у футболці МЮ.

Окрім нідерландця за МЮ сьогодні також дебютували інші зіркові новачки "дияволів": правий захисник Нуссаїр Мазраві та центрбек Маттейс Де Лігт.

У 2-му турі АПЛ, 24 серпня, "Ман Юнайтед" зіграє проти "Брайтона", а на "Фулгем" чекає зустріч з "Лестером".

Англійська Премʼєр-ліга

1-й тур

16 серпня

"Манчестер Юнайтед" - "Фулгем" 1:0

Гол: Зіркзе, 87

  • У суботу, 10 серпня, "Манчестер Сіті" переміг "Ман Юнайтед" у матчі за Суперкубок Англії з футболу.
Теги:
Спорт
Манчестер Юнайтед
Результати футбольних матчів
Прем'єр-ліга Англії
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