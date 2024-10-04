"Нам неприємні політичні інтриги": футбольні ультрас виступили проти можливого звільнення Буданова

Заяву футбольні вболівальники опублікували у Telegram-каналі Troublemakers & Ultras Action.

"Кирило Буданов - непересічна особистість, яка завоювала повагу українського суспільства своїми вчинками та бойовим шляхом Бувши молодим офіцером, він особисто здійснював диверсійні операції на території ворога ще до того, як це стало мейнстримом. Чого тільки вартує ліквідація високих чинів ФСБ Росії під час диверсії в Криму. Багато спецоперацій за участі Буданова досі залишаються невідомими громадськості. Під час виконання бойових завдань, він отримав декілька поранень. Ще до того, як очолив ГУР, він пережив декілька замахів на вбивство зі сторони ФСБ", - йдеться у зверненні.

Представники ультрас відзначають вдалу роботу української розвідки під час повномасштабної війни, зокрема безпосередньо діяльність Кирила Буданова.

"В контексті останніх повідомлень про намір відправити у відставку бойового генерала, зі зрозумілих причин особовий склад підрозділів Сил оборони країни не може висловити свою думку. Але ми, як навколофутбольна спільнота з усієї країни представляємо солдатів та офіцерів різних бригад і батальйонів, а тому хочемо запевнити, що висловлюємо абсолютну довіру та підтримку Кирилу Буданову. Нам неприємні політичні інтриги, ми в жодному разі не ставимо під сумнів рішення військово-політичного керівництва, але щиро переконані, що особистість Буданова на посаді керівника ГУР сьогодні є ключовою", - наголосили фанати футболу.

Під листом підписались ультрас "Шахтаря", "Динамо", "Карпат", "Металіста", "Чорноморця", "Таврії", "Вереса", "Зорі", "Таврії", "Севастополя", "Миколаєва", "Прикарпаття", "Дніпра", "Ворскли", "Кристала", "Полісся", "Металургу", "Кривбасу", "Волині", "Ниви", "Буковини", "Олександрії" та інших клубів.

Чутки про відставку Буданова

У неділю, 29 вересня, портал NV із посиланням на власне джерело у силових органах повідомив, що нинішнього начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенанта Кирила Буданова можуть відправити у відставку.

Зазначалося, що його місце може зайняти шеф Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.

"Коментуючи інформацію про звільнення Кирила Буданова, співрозмовник сказав: "Такий варіант існує". Водночас він спростував інформацію деяких телеграм-каналів про відправлення нинішнього глави ГУР послом до зарубіжної країни", - йшлося у матеріалі NV.

Перед цим народний депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін заявляв про нібито непрості стосунки Буданова з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

2 жовтня міністр оборони Рустем Умєров запевнив, що нині звільнення керівника ГУР МО України Кирила Буданова не обговорюють.