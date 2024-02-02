"Несхоже, що в нього є якийсь футбольний інтелект": ексфутболіст збірної Англії розкритикував Мудрика
Колишній нападник "Астон Вілли" та збірної Англії Габріель Агбонлахор відреагував на поразку "Челсі" від "Ліверпуля", окремо розкритикував Михайла Мудрика
Про це повідомляє talkSport.
"Челсі" виглядав так, ніби їм байдуже, що вони програють. Це те, що я побачив, вони були такими поганими. Вони виглядали так, ніби їх не хвилює програш. Чілвелл не був чудовим, а потім вийшов Мудрик — він нічого не навчився. Він натикається на суперників, вибиває м’яч з гри. Несхоже, що в нього є якийсь футбольний інтелект", - сказав Габріель Агбонлахор.
Ексфутболіст накинувся не лише на Михайла Мудрика. Під критику також потрапили Бенуа Бадьяшіль, Тьягу Сілва, Енцо Фернандес, Мойзес Кайседо та Аксель Дісасі.
"Я можу продовжувати, тому що вся команда не була на висоті", - вважає ексгравець збірної Англії.
В останньому матчі "Челсі" поступився "Ліверпулю" з рахунком 1:4. У турнірній таблиці АПЛ "Челсі" зараз посідає 10-те місце. Лондонська команда відстає від єврокубкової зони на 6 балів.
На рахунку Михайла Мудрика 24 матчі, 4 голи та 2 асисти за "Челсі" в цьому сезоні.
Transfermarkt оцінює українця у 40 млн євро.
- 24 січня гру Мудрика розкритикував колишній півзахисник лондонського "Челсі" Крейг Берлі.
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