Німеччина - Шотландія: де та коли дивитись матч-відкриття Євро-2024
У пʼятницю, 14 червня, матчем Німеччина - Шотландія стартує чемпіонат Європи з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Євро-2024 проходить у Німеччині, тому у матчі-відкритті зіграють саме господарі турніру. Суперником німців є Шотландія. У групі A також змагають Швейцарія та Угорщина. Вони свій матч проведуть завтра, 15 червня.
Букмекери прогнозують, що Німеччина без проблем переможе шотландців, коефіцієнт 1,30. Можливість нічиї оцінюють у 5,60, виграш Шотландії - 11,0.
Усі матчі Євро-2024 транслює медіасервіс Megogo. Також частина поєдинків, а саме матч-відкриття, матчі збірної України, всі чвертьфінали, півфінали та фінал будуть доступні на регіональних каналах "Суспільного".
Євро-2024
1-й тур
14 червня
Німеччина - Шотландія
Мюнхен, стадіон "Альянц Арена"
Початок - 22:00
Підготовка збірної України до Євро-2024
3 червня збірна України у Нюрнберзі зіграла внічию 0:0 з Німеччиною. 7 червня команда Сергія Реброва у Варшаві програла Польщі 1:3. Після матчу з поляками наша національна команда оприлюднила остаточну заявку на чемпіонат Європи - 2024.
11 червня збірна України розгромила в гостях Молдову - 4:0.
Фото: Getty Images
Розклад матчів збірної України на Євро-2024
Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.
Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині.
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