Німеччина - Україна: де та коли дивитися товариський матч перед Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Німеччина - Україна розпочнеться у Нюрнберзі на стадіоні "Макс Морлок" о 21:45. Наживо його покаже Megogo.

Україна у ході підготовки до Євро-2024 також зіграє 7 червня у Варшаві з Польщею та 11 червня у Кишиневі з Молдовою.

У фінальній частині ЧЄ команда Сергія Реброва потрапила до однієї групи з Румунією, Словаччиною та Бельгією. Німеччина зіграє з Шотландією, Угорщиною та Швейцарією.

Товариський матч

Німеччина - Україна

3 червня

Нюрнберг, стадіон "Макс Морлок"

Початок - 21:45

Пряма трансляція на Megogo

Сергій Ребров оприлюднив заявку на гру з Німеччиною. Із футболістів, які зараз перебувають у розташуванні збірної України, до заявки не потрапив Віталій Миколенко, який відновлювався від травми. Голкіпер Андрій Лунін приєднається до команди пізніше через святкування з мадридським "Реалом" перемоги у Лізі чемпіонів.

Заявка збірної України на матч проти Німеччини

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Олександр Сваток, 4. Максим Таловєров, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Малиновський, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Георгій Судаков, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 18. Володимир Бражко, 19. Микола Шапаренко, 20. Олександр Зубков, 21. Валерій Бондар, 22. Микола Матвієнко, 24. Олександр Тимчик, 25. Владислав Ванат, 26. Богдан Михайличенко.

Розклад матчів збірної України на Євро-2024

Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести найкращих збірних, які посядуть треті позиції.

Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині.