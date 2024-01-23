Повинні грати проти "Валенсії" та "Вільярреалу": Маркевич поскаржився, що "Карпати" досі не отримали дозвіл виїхати в Іспанію

Про це повідомляє Sport.UA.

За словами Маркевича, в Іспанії "Карпати" мають зіграти матчі з клубами Ла Ліги – "Валенсією" та "Вільярреалом".

"Досі немає конкретики. На регіональному рівні всі підтримують наше бажання виступити на турнірах в Іспанії (лютий) та Туреччині (березень), а от профільне міністерство зволікає з наданням дозволу виїзду за кордон. Хоча ми надали всі необхідні документи, які підтверджують нашу участь в міжнародних турнірах, зокрема, в Іспанії повинні зіграти з норвезьким "Соґндальом", естонською "Левадією", клубами Ла Ліги – "Валенсією" та "Вільярреалом". Ба більше, ці поєдинки будуть транслюватися по телебаченню й всі зароблені кошти "Карпати" передадуть ЗСУ", - заявив Мирон Маркевич.

Головний тренер "Карпат" не розуміє, чому клубам УПЛ можна виїхати за кордон, а гравцям першої ліги - ні.

"Ніби ті хлопці, що грають в першій лізі, не українці. Тим паче, що ми даємо гарантії, що всі футболісти "Карпат" повернуться на Батьківщину. Зрештою, "Карпати", які лідирують в першій лізі, зараз успішно проходять атестацію, необхідну для виступів в УПЛ. Клуб вже проплатив авіаквитки на 9 лютого до Валенсії, забронювали готель. Проте організатори турніру не можуть чекати до останнього дня, їм вже потрібна конкретика: приїдуть "Карпати" чи ні. Думаю, що в нас в запасі ще є 3-4 дні. Дуже сподіваюся, що здоровий глузд таки візьме гору", - сказав Маркевич.

"Карпати" і виїзд за кордон

Львівські "Карпати" планували провести збори в Іспанії, проте отримали відмову від Мінмолодьспорту. "Леви" не грають в УПЛ, тому в Міністерстві послалися на відсутність правових підстав для розв'язання цього питання

20 січня інсайдер і журналіст Ігор Бурбас поширив інформацію, що гравцям "Карпат" все ж дозволять виїхати на збори в Іспанію.