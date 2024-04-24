"Реал" назвав суму, за яку готовий продати Луніна

Про це пише DefensaCentral.

За інформацією видання, якщо Лунін відмовиться продовжити чинний контракт, розрахований до червня 2025 року, то "Реал" продасть його вже цього літа, аби не відпускати українця безплатно.

Зазначається, що мадридці хочуть заробити на трансфері 40 млн євро. ЗМІ стверджували, що інтерес до Луніна виявляють французький ПСЖ, англійський "Манчестер Юнайтед" та німецька "Баварія".

25-річний Андрій Лунін ризикує у наступному сезоні знову сісти на лаву запасних "Реалу" після того, як від травми відновиться основний голкіпер бельгієць Тібо Куртуа.

У нинішньому сезоні українець зіграв за мадридців 28 матчів та пропустив 25 голів. У 12 іграх Лунін відстояв на "нуль". 17 квітня він відбив два пенальті у післяматчевій серії у повторному чвертьфіналі Ліги чемпіонів з "Манчестер Сіті" та вивів "Реал" до півфіналу.