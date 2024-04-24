Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол "Реал" назвав суму, за яку готовий продати Луніна

"Реал" назвав суму, за яку готовий продати Луніна

24 квітня, 2024 середа
13:51
Футбол Андрій Лунін та Бернарду Сілва (ліворуч)

Іспанський футбольний клуб "Реал" готовий влітку продати українського воротаря Андрія Луніна за 40 млн євро

Про це пише DefensaCentral.

За інформацією видання, якщо Лунін відмовиться продовжити чинний контракт, розрахований до червня 2025 року, то "Реал" продасть його вже цього літа, аби не відпускати українця безплатно. 

Зазначається, що мадридці хочуть заробити на трансфері 40 млн євро. ЗМІ стверджували, що інтерес до Луніна виявляють французький ПСЖ, англійський "Манчестер Юнайтед" та німецька "Баварія".   

25-річний Андрій Лунін ризикує у наступному сезоні знову сісти на лаву запасних "Реалу" після того, як від травми відновиться основний голкіпер бельгієць Тібо Куртуа. 

У нинішньому сезоні українець зіграв за мадридців 28 матчів та пропустив 25 голів. У 12 іграх Лунін відстояв на "нуль". 17 квітня він відбив два пенальті у післяматчевій серії у повторному чвертьфіналі Ліги чемпіонів  з "Манчестер Сіті" та вивів "Реал" до півфіналу. 


 
Теги:
Спорт
Ліга чемпіонів
Баварія
Манчестер Юнайтед
Реал
ПСЖ
Андрій Лунін
Читайте також:
23 квітня, 2024 вiвторок
Окупанти активно просуваються з Авдіївки до Покровська, - депутат Дружківської міськради Довбня
Ілон Маск
22 квітня, 2024 понедiлок
"Діти гинуть в окопах від артилерії чи кулеметів": Маск прокоментував схвалення допомоги Україні Палатою представників США. В ОП відреагували
На фото: Маша Єфросиніна
23 квітня, 2024 вiвторок
"Поставив умову": Єфросиніна пояснила, чому не взяла інтервʼю в Жадана
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.39
    Купівля 39.39
    Продаж 39.85
  • EUR
    Купівля 42.09
    Продаж 42.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
24 квітня
15:03
земля, земельні ділянки
Росіяни вигадали нову схему позбавлення українців права власності на ТОТ Запорізької області, - Спротив
15:02
На фото: Кадр з фільму "Я і Фелікс"
Фільм Ірини Цілик "Я і Фелікс" за книжкою Артема Чеха вийшов у прокат у Канаді
14:39
Хотіла продати дворічного сина за 1 млн грн: жительці Дніпра оголосили підозру
14:33
Міністерство оборони
Міноборони створило Офіс для управління військовою допомогою, яку надають країни-партнери
14:25
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:12
грузія
Європарламент пропонує не починати переговори з Грузією про вступ до ЄС через закон про "іноагентів", - Радіо Свобода
14:03
OPINION
Семен Єсилевський
Обмеження консульських послуг: навіщо воно в епоху електронних реєстрів?
13:49
погода
Наталка Діденко розповіла, коли припиняться дощі та прийде тепла погода
13:42
Україна Євросоюз
ЄС виділив Україні новий транш макрофінансової допомоги на €1,5 млрд
13:31
Верховна Рада
ВР схвалила у першому читанні законопроєкт про посилення контролю за гральним бізнесом й обмеження реклами азартних ігор
13:30
трактор, поле, фермер
"Зроблено в Україні": аграрії можуть компенсувати 25% вартості придбаної сільгосптехніки. Умова
13:18
Ентоні Блінкен
Блінкен прибув до Китаю: зустрінеться із Сі Цзіньпіном і лідерами бізнесу
13:15
Пил із Сахари
У атмосфері та опадах: до України дістався пил із Сахари
13:14
На фото: кадр з фільму "Путін"
Вийде в 35 країнах світу: оголошена дата премʼєри трилера "Путін" з дипфейком президента РФ у підгузку та в лікарні
12:45
застосунок Дія
Парламент прийняв за основу законопроєкт про розмитнення авто в Дії
12:41
На фото: Документальний фільм "Білий янгол – кінець Мар’їнки"
Фільм про евакуацію мирних мешканців з Марʼїнки отримав золоту нагороду та гран-прі New York Festival
12:30
грузія
Грузія продовжила термін безвізового перебування для українців
12:29
Еспресо лого
Відключення Еспресо з Т2 й напад митрополита Лебідя на кореспондентку телеканалу: держдеп США оприлюднив звіт про порушення прав людини в Україні
12:09
На фото: Олег Собчук з гурту "СКАЙ"
"Річ не в страху": лідер гурту "СКАЙ" Собчук пояснив, чому не воює
12:07
На Закарпатті прикордонники з пострілами затримали шістьох чоловіків, які планували втекти до Угорщини
ВР проголосувала за збільшення чисельності прикордонників
12:04
OPINION
Валерій Пекар
Чому ми втікаємо з поля битви за свідомість
11:52
Євген Балицький
ВАКС конфіскував у колаборанта Балицького 5 літаків, автомобілі, квартири та будинок
11:30
Оновлено
нафтобаза у Смоленській області
Безпілотники СБУ вночі атакували дві нафтобази у Смоленській області РФ
11:18
Джамала
Джамалу обрали речницею від України на Євробаченні-2024
11:15
Збір на амуніцію для 65 ОМБр
11:15
Огляд
міжнародний огляд
Як штучний інтелект допомагає ЗСУ та чому найбільша загроза для Європи не Путін, а ультраправі. Акценти світових ЗМІ 24 квітня
11:14
Електроенергія
Україна третю добу поспіль залучає аварійну допомогу з Європи: ситуація в енергосистемі станом на 24 квітня
11:13
Водопілля у Києві 2024 рік
У Києві рівень води у Дніпрі піднявся до рекордної цієї весни позначки
11:06
На фото: російські книжки
У Росії створили експертний центр, який визначатиме відповідність книг законодавству
11:04
Ексклюзив
окупанти
Кримська операція залежатиме від того, що будуть робити росіяни після 9 травня
10:54
Огляд
Карта. Авдіївка_2404
Карта бойових дій за період 17-24 квітня: Тактичні невдачі на фронті vs стратегічні перемоги у війні
10:48
Оновлено
обстріл одеса
Росіяни зранку вдарили ракетами по Одесі: є постраждала
10:45
окупанти в Криму
Британська розвідка назвала кількість дезертирів, яких РФ засудила з 2022 року
10:42
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 квітня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:41
КНДР, Північна Корея
Міністр зовнішніх економічних зв'язків КНДР після візиту до Росії прилетів до Ірану
10:31
в Одесі затримали агента ФСБ
Наводив ракети на будівлі СБУ та прокуратури, щоб помститися за судимість: в Одесі затримали агента ФСБ
10:26
На фото: виставка "06:29 Момент зупинки музики"
У Нью-Йорку відкрили виставку, яка відтворює музичний фестиваль в Ізраїлі, на який 7 жовтня напав ХАМАС
10:11
Ексклюзив
Згурець назвав пріоритетні цілі для застосування ATACMS
10:08
OPINION
Віктор Трегубов
Декого переконати оплесками та лагідним поглядом неможливо
10:06
Оновлено
Тимур Іванов, Володимир Путін та Сергій Шойгу (зліва - направо)
У РФ заарештували заступника Шойгу через хабарництво
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV