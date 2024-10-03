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Головна Футбол "Реал" з Луніним програв "Ліллю", а "Баварія" слабша за "Астон Віллу": результати всіх матчів ЛЧ за 2 жовтня

"Реал" з Луніним програв "Ліллю", а "Баварія" слабша за "Астон Віллу": результати всіх матчів ЛЧ за 2 жовтня

Влад Дідусь
3 жовтня, 2024 четвер
00:04
Футбол Андрій Лунін, Ліга чемпіонів, Реал

У середу, 2 жовтня, відбулися ще дев'ять матчів 2-го туру основного раунду Ліги чемпіонів

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА

Ліга чемпіонів

Основний раунд

2-й тур

1 жовтня   

"Жирона" (Іспанія) - "Феєнорд" (Нідерланди) 2:3

Голи: Лопес, 19, ван де Бек, 73 - Еррера, 23 (авт.), Міламбо, 33, Крейчі, 79 (авт.)

"Шахтар" (Україна) - "Аталанта" (Італія) 0:3

Голи: Гімшіті, 21, Лукман, 44, Белланова, 49

"Астон Вілла" (Англія) - "Баварія" (Німеччина) 1:0

Гол: Дуран, 79

"Бенфіка" (Португалія) - "Атлетико" (Іспанія) 4:0

Голи: Актюркогу, 13, Ді Марія, 52 (пен.), Ба, 75, Кокджу, 84 (пен.)

"Динамо" (Загреб, Хорватія) - "Монако" (Франція) 2:2

Голи: Сучич, 45+3, Батуріна, 66 - Салісу, 74, Закарія, 90 (пен.)

"Ліверпуль" (Англія) - "Болонья" (Італія) 2:0

Голи: Макаллістер, 11, Салах, 75

"Лілль" (Франція) - "Реал" (Іспанія) 1:0

Гол: Девід, 45+3 (пен.)

"Штурм" (Австрія) - "Брюгге" (Бельгія) 0:1

Гол: Цоліс, 23

"Лейпциг" (Німеччина) - "Ювентус" 2:3

Голи: Шешко, 30, 65 (пен.) - Влахович. 50, 68, Консейсау, 83

Вилучення: Ді Грегоріо, 59 

Як "Шахтар" виступає в оновленій Лізі чемпіонів

У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триватиме з вересня по січень виступають 36 клубів. Кожна з команд зіграє по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.

8 найкращих команд напряму вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах. Для всіх інших - єврокубковий сезон завершиться.

Для "Шахтаря" дебютний матч оновленої ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився внічию 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились "Аталанті" (0:3). 

У 3-му турі на "Шахтар" чекає матч проти лондонського "Арсенала", який пройде 22 жовтня.

У цьогорічній Лізі чемпіонів "Шахтар" також зіграє проти німецьких "Баварії" та "Борусії" (Дортмунд), швейцарського "Янг Бойз", нідерландського ПСВ і французького "Бреста".

Теги:
Спорт
Шахтар
Ліга чемпіонів
Ювентус
Лейпциг
Баварія
Реал
єврокубки
Ліверпуль
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Монако
Віктор Циганков
Андрій Лунін
Аталанта
Бенфіка
Результати футбольних матчів
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