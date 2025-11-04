Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Ребров назвав склад збірної України на вирішальні матчі відбору ЧС-2026

Дмитро Марценишин
4 листопада, 2025 вiвторок
11:09
Футбол Сергій Ребров

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів, які готуватимуться до вирішальних матчів групового раунду кваліфікації чемпіонату світу проти Франції та Ісландії

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.  

До основного списку ввійшли 25 футболістів. Ще десятеро виконавців перебувають у резервному. Серед викликаних гравців немає травмованого захисника англійського "Ноттінгем Форест" Олександра Зінченка, вінгера "Динамо" Андрія Ярмоленка та голкіпера іспанського "Реалу" Андрія Луніна. 

13 листопада у Парижі Україна зіграє з Францією, а 16 листопада у Варшаві зустрінеться з Ісландією. 

Склад збірної України:

Воротарі: Євгеній Волинець ("Полісся"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар").

Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Олександр Сваток ("Остін", США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі — "Шахтар"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Богдан Михайліченко ("Полісся"), Олександр Караваєв ("Динамо"), Арсеній Батагов ("Трабзонспор", Туреччина).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Іван Калюжний ("Металіст 1925"), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва — "Динамо"), Георгій Судаков ("Бенфіка", Португалія), Олег Очеретько ("Шахтар"), Олексій Гуцуляк ("Полісся"), Руслан Маліновський ("Дженоа", Італія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Олександр Зубков ("Трабзонспор", Туреччина).

Нападники: Артем Довбик ("Рома", Італія), Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція).

Резервний список: 

Руслан Нещерет, Костянтин Вівчаренко, Олександр Тимчик, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (усі — "Динамо"), Максим Таловєров ("Сток Сіті", Англія), Артем Бондаренко, Єгор Назарина (обидва — "Шахтар"), Олександр Назаренко, Владислав Велетень (обидва — "Полісся").

Як Україна грає у кваліфікації ЧС-2026

Збірна України у відборі ЧС-2026 виступає у групі D. Команда Сергія Реброва стартувала у кваліфікації у польському Вроцлаві  грою проти Франції 5 вересня і поступилась 0:2. 

9 вересня у Баку наша національна збірна зіграла внічию 1:1 з Азербайджаном, який розпочав виступ у кваліфікації з гостьової поразки від Ісландії - 0:5. У іншій зустрічі 9 вересня Франція перемогла Ісландію - 2:1. ay Video

10 жовтня українці у Рейк'явіку здолали ісландців - 5:3, а французи в Парижі переграли азербайджанців - 3:0. 13 жовтня, збірна України перемогла Азербайджан (2:1), а Франція втратила очки з Ісландією (2:2).

У турнірній таблиці після 4-х турів лідером групи D є Франція з 10 очками, в України 7 балів, Ісландія набрала 4 пункти, а Ісландія - 1.

Напряму до фінальної частини ЧС-2026 від Європи вийдуть переможці груп, команди, які фінішують другими, зіграють у стикових матчах. Чемпіонат світу з футболу відбудеться влітку 2026 року в Канаді, Мексиці та США.

Новини
Спорт
Збірна України
Андрій Ярмоленко
Олександр Зінченко
Сергій Ребров
Андрій Лунін
Чемпіонат світу 2026
