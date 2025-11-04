Ребров назвав склад збірної України на вирішальні матчі відбору ЧС-2026

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

До основного списку ввійшли 25 футболістів. Ще десятеро виконавців перебувають у резервному. Серед викликаних гравців немає травмованого захисника англійського "Ноттінгем Форест" Олександра Зінченка, вінгера "Динамо" Андрія Ярмоленка та голкіпера іспанського "Реалу" Андрія Луніна.

13 листопада у Парижі Україна зіграє з Францією, а 16 листопада у Варшаві зустрінеться з Ісландією.

Склад збірної України:

Воротарі: Євгеній Волинець ("Полісся"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар").

Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Олександр Сваток ("Остін", США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі — "Шахтар"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Богдан Михайліченко ("Полісся"), Олександр Караваєв ("Динамо"), Арсеній Батагов ("Трабзонспор", Туреччина).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Іван Калюжний ("Металіст 1925"), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва — "Динамо"), Георгій Судаков ("Бенфіка", Португалія), Олег Очеретько ("Шахтар"), Олексій Гуцуляк ("Полісся"), Руслан Маліновський ("Дженоа", Італія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Олександр Зубков ("Трабзонспор", Туреччина).

Нападники: Артем Довбик ("Рома", Італія), Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція).

Резервний список:

Руслан Нещерет, Костянтин Вівчаренко, Олександр Тимчик, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (усі — "Динамо"), Максим Таловєров ("Сток Сіті", Англія), Артем Бондаренко, Єгор Назарина (обидва — "Шахтар"), Олександр Назаренко, Владислав Велетень (обидва — "Полісся").

Як Україна грає у кваліфікації ЧС-2026

Збірна України у відборі ЧС-2026 виступає у групі D. Команда Сергія Реброва стартувала у кваліфікації у польському Вроцлаві грою проти Франції 5 вересня і поступилась 0:2.

9 вересня у Баку наша національна збірна зіграла внічию 1:1 з Азербайджаном, який розпочав виступ у кваліфікації з гостьової поразки від Ісландії - 0:5. У іншій зустрічі 9 вересня Франція перемогла Ісландію - 2:1. ay Video

10 жовтня українці у Рейк'явіку здолали ісландців - 5:3, а французи в Парижі переграли азербайджанців - 3:0. 13 жовтня, збірна України перемогла Азербайджан (2:1), а Франція втратила очки з Ісландією (2:2).

У турнірній таблиці після 4-х турів лідером групи D є Франція з 10 очками, в України 7 балів, Ісландія набрала 4 пункти, а Ісландія - 1.

Напряму до фінальної частини ЧС-2026 від Європи вийдуть переможці груп, команди, які фінішують другими, зіграють у стикових матчах. Чемпіонат світу з футболу відбудеться влітку 2026 року в Канаді, Мексиці та США.