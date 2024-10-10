Ребров пояснив, чому не викликав Ярмоленка до збірної України на матчі Ліги націй
Головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що не викликав лідера команди Андрія Ярмоленка на матчі Ліги націй через велику конкуренцію
Про це Ребров розповів на передматчевій пресконференції перед грою з Грузією, яку транслював канал Української асоціації футболу в YouTube.
За словами тренера, він розглядає Лігу націй, як турнір, де можна переглянути кандидатів до національної команди, тому один з лідерів збірної Андрій Ярмоленко спершу потрапив лише до резервного списку на матчі з Грузією та Словаччиною.
"Він не потрапив у збірну, бо наразі, на мою думку, велика конкуренція серед гравців у національному чемпіонаті. Взагалі, розглядаємо Лігу націй як на турнір, де можна подивитися на кандидатів у збірну", - сказав Ребров.
Він додав, що інформація про те, що він не розмовляв після свого рішення з вінгером "Динамо" не відповідає дійсності.
"Не знаю, звідки з'явилася інформація, що я не розмовляв і не пояснював. Я особисто вважаю, що він гравець збірної. Розмовляв з ним, пояснив свою позицію. Вважаю, що дуже важливо нам надавати шанс кандидатам, які себе проявляють у національному чемпіонаті", — підсумував Ребров, який врешті перевів Ярмоленка до основного списку, але все одно втратив його через травму.
Як Україна виступає у Лізі націй
Команда Сергія Реброва стартувала в новому розіграші Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії з рахунком 1:2. У іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила Чехію з рахунком 4:1.
У 2-му турі Україна програла Чехії (2:3), а Грузія здолала Албанію (1:0).
11 жовтня Україна зустрінеться у Познані з Грузією, а 14 жовтня у Вроцлаві зіграє з Чехією.
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