Ребров пояснив, чому не викликав Ярмоленка до збірної України на матчі Ліги націй

Про це Ребров розповів на передматчевій пресконференції перед грою з Грузією, яку транслював канал Української асоціації футболу в YouTube.

За словами тренера, він розглядає Лігу націй, як турнір, де можна переглянути кандидатів до національної команди, тому один з лідерів збірної Андрій Ярмоленко спершу потрапив лише до резервного списку на матчі з Грузією та Словаччиною.

"Він не потрапив у збірну, бо наразі, на мою думку, велика конкуренція серед гравців у національному чемпіонаті. Взагалі, розглядаємо Лігу націй як на турнір, де можна подивитися на кандидатів у збірну", - сказав Ребров.

Він додав, що інформація про те, що він не розмовляв після свого рішення з вінгером "Динамо" не відповідає дійсності.

"Не знаю, звідки з'явилася інформація, що я не розмовляв і не пояснював. Я особисто вважаю, що він гравець збірної. Розмовляв з ним, пояснив свою позицію. Вважаю, що дуже важливо нам надавати шанс кандидатам, які себе проявляють у національному чемпіонаті", — підсумував Ребров, який врешті перевів Ярмоленка до основного списку, але все одно втратив його через травму.

Як Україна виступає у Лізі націй

Команда Сергія Реброва стартувала в новому розіграші Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії з рахунком 1:2. У іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила Чехію з рахунком 4:1.

У 2-му турі Україна програла Чехії (2:3), а Грузія здолала Албанію (1:0).

11 жовтня Україна зустрінеться у Познані з Грузією, а 14 жовтня у Вроцлаві зіграє з Чехією.