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Головна Футбол "Рома" - "Динамо": букмекери дали прогноз на матч Ліги Європи

"Рома" - "Динамо": букмекери дали прогноз на матч Ліги Європи

Влад Дідусь
23 жовтня, 2024 середа
22:44
Футбол Георгій Бущан, Динамо, Ліга Європи

У четвер, 24 жовтня, італійська "Рома" та київське "Динамо" зустрінуться у 3-му турі основного раунду Ліги Європи

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Букмекери вважають, що "Рома" є явним фаворитом зустрічі, на виграш команди Артема Довбика дають коефіцієнт 1,50. У "Динамо" не вірять, лише 6,30. Нічию оцінюють у 4,65.

"Динамо" розпочало виступи у Лізі Європи 25 вересня в Гамбурзі з поразки від італійського "Лаціо" - 0:3. У 2-му турі, 3 жовтня, в Зінсгаймі кияни поступилися німецькому "Гоффенгайму" - 0:2. 

"Рома" стартувала в турнірі з домашньої нічиєї з іспанським "Атлетиком" - 1:1. У наступному матчі римляни несподівано поступилися на виїзді шведському "Ельфсборгу" - 0:1. 

У загальній турнірній таблиці команда Олександра Шовковського без жодного очка йде на передостанньому, - 35-му місці. "Рома" з 1 пунктом - 27-ма. 

До 1/8 фіналу  напряму вийдуть 8 найкращих клубів, ще 16 команд зіграють за право потрапити туди у стикових матчах. 

Ліга Європи

3-й тур

24 жовтня

"Рома" (Італія) - "Динамо" (Україна)

Рим, "Стадіо Олімпіко"

Початок - 19:45

Трансляція - Megogo

Еспресо проведе текстову трансляцію матчу

  • У вівторок, 22 жовтня, повідомлялось, що на поєдинок продали 58,8 тис. квитків. Максимальна кількість, яку може вмістити "Стадіо Олімпіко", - 72,7 тис.
  • На передматчевій пресконференції головний тренер "Роми" Іван Юрич заявив, що налаштований "зʼїсти" київське "Динамо".
  • Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський анонсував, що матч пропустять Андрій Ярмоленко, Олександр Піхальонок, Володимир Шепелєв і Браян Себальйос.
Теги:
Новини
Спорт
Динамо Київ
Ліга Європи
єврокубки
Рома
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