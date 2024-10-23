"Рома" - "Динамо": букмекери дали прогноз на матч Ліги Європи
У четвер, 24 жовтня, італійська "Рома" та київське "Динамо" зустрінуться у 3-му турі основного раунду Ліги Європи
Букмекери вважають, що "Рома" є явним фаворитом зустрічі, на виграш команди Артема Довбика дають коефіцієнт 1,50. У "Динамо" не вірять, лише 6,30. Нічию оцінюють у 4,65.
"Динамо" розпочало виступи у Лізі Європи 25 вересня в Гамбурзі з поразки від італійського "Лаціо" - 0:3. У 2-му турі, 3 жовтня, в Зінсгаймі кияни поступилися німецькому "Гоффенгайму" - 0:2.
"Рома" стартувала в турнірі з домашньої нічиєї з іспанським "Атлетиком" - 1:1. У наступному матчі римляни несподівано поступилися на виїзді шведському "Ельфсборгу" - 0:1.
У загальній турнірній таблиці команда Олександра Шовковського без жодного очка йде на передостанньому, - 35-му місці. "Рома" з 1 пунктом - 27-ма.
До 1/8 фіналу напряму вийдуть 8 найкращих клубів, ще 16 команд зіграють за право потрапити туди у стикових матчах.
Ліга Європи
3-й тур
24 жовтня
"Рома" (Італія) - "Динамо" (Україна)
Рим, "Стадіо Олімпіко"
Початок - 19:45
Трансляція - Megogo
Еспресо проведе текстову трансляцію матчу
- У вівторок, 22 жовтня, повідомлялось, що на поєдинок продали 58,8 тис. квитків. Максимальна кількість, яку може вмістити "Стадіо Олімпіко", - 72,7 тис.
- На передматчевій пресконференції головний тренер "Роми" Іван Юрич заявив, що налаштований "зʼїсти" київське "Динамо".
- Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський анонсував, що матч пропустять Андрій Ярмоленко, Олександр Піхальонок, Володимир Шепелєв і Браян Себальйос.
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