Роналду заради нового рекорду збирається у 41 рік поїхати на ЧС, - ЗМІ

Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, Кріштіану Роналду планує зіграти на чемпіонаті світу, який у 2026 році пройде в Канаді, США та Мексиці.

У португальця є ціль - він мріє стати першим футболістом в історії, який зіграє на шести ЧС. На момент проведення турніру Роналду буде 41 рік.