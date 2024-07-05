Роналду заради нового рекорду збирається у 41 рік поїхати на ЧС, - ЗМІ
Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду прагне стати першим гравцем в історії, який зіграє на шести чемпіонатах світу з футболу
Про це повідомляє Relevo.
За інформацією джерела, Кріштіану Роналду планує зіграти на чемпіонаті світу, який у 2026 році пройде в Канаді, США та Мексиці.
У португальця є ціль - він мріє стати першим футболістом в історії, який зіграє на шести ЧС. На момент проведення турніру Роналду буде 41 рік.
- Зараз Кріштіану Роналду перебуває зі збірною Португалії на Євро-2024. В 1/8 фіналу вони перемогли Словенію та вийшла до чвертьфіналу. Водночас зірковий форвард не реалізував пенальті, хоча й реабілітувався у післяматчевій серії.
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