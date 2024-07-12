Російських футболістів не впустили в Естонію, вони їхали на матч Ліги конференцій
Російські футболісти вірменського "Урарту" не змогли приїхати на виїзний матч Ліги конференцій в Естонію
Про це повідомляє російський "Спорт-Експресс".
Головний тренер "Урарту" Дмитро Гунько, який також є росіянином, поскаржився, що жоден з футболістів з російським паспортом не отримав дозвіл на в'їзд в Естонію.
За вірменський "Урарту" виступають шестеро громадян РФ: воротар Олександр Меліхов, захисник Олександр Пуцко, півзахисники Олег Поляков та Антон Кілін, а також нападники Леон Сабуа та Іван Ігнатьєв.
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Матч Ліги конференцій "Калев Таллін" - "Урарту" закінчився поразкою господарів з рахунком 1:2.
За "Урарту", окрім росіян, також грає гравець з українським паспортом Артем Полярус.
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