Російських футболістів не впустили в Естонію, вони їхали на матч Ліги конференцій

Про це повідомляє російський "Спорт-Експресс".

Головний тренер "Урарту" Дмитро Гунько, який також є росіянином, поскаржився, що жоден з футболістів з російським паспортом не отримав дозвіл на в'їзд в Естонію.

За вірменський "Урарту" виступають шестеро громадян РФ: воротар Олександр Меліхов, захисник Олександр Пуцко, півзахисники Олег Поляков та Антон Кілін, а також нападники Леон Сабуа та Іван Ігнатьєв.

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Матч Ліги конференцій "Калев Таллін" - "Урарту" закінчився поразкою господарів з рахунком 1:2.

За "Урарту", окрім росіян, також грає гравець з українським паспортом Артем Полярус.