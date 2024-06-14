Румунія - Україна: стало відомо, хто прокоментує перший матч збірної на Євро-2024

Про це повідомляє "Трибуна".

Коментаторами матчу 1-го туру групового етапу Євро-2024 Румунія – Україна будуть воїни ЗСУ Вадим Скічко та Роберто Моралес. Трансляція доступна на медіасервісі Megogo.

Стартова гра України на Євро-2024 відбудеться у понеділок, 17 червня, у Мюнхені. Початок - 16:00.

Підготовка збірної України до Євро-2024

3 червня збірна України у Нюрнберзі зіграла внічию 0:0 з Німеччиною. 7 червня команда Сергія Реброва у Варшаві програла Польщі 1:3. Після матчу з поляками наша національна команда оприлюднила остаточну заявку на чемпіонат Європи - 2024.

11 червня збірна України розгромила в гостях Молдову - 4:0.

Розклад матчів збірної України на Євро-2024

Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.

Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині.