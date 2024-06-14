Румунія - Україна: стало відомо, хто прокоментує перший матч збірної на Євро-2024
У понеділок, 17 червня, матчем проти Румунії збірна України з футболу розпочинає свій шлях на Євро-2024
Про це повідомляє "Трибуна".
Коментаторами матчу 1-го туру групового етапу Євро-2024 Румунія – Україна будуть воїни ЗСУ Вадим Скічко та Роберто Моралес. Трансляція доступна на медіасервісі Megogo.
Стартова гра України на Євро-2024 відбудеться у понеділок, 17 червня, у Мюнхені. Початок - 16:00.
Підготовка збірної України до Євро-2024
3 червня збірна України у Нюрнберзі зіграла внічию 0:0 з Німеччиною. 7 червня команда Сергія Реброва у Варшаві програла Польщі 1:3. Після матчу з поляками наша національна команда оприлюднила остаточну заявку на чемпіонат Європи - 2024.
11 червня збірна України розгромила в гостях Молдову - 4:0.
Розклад матчів збірної України на Євро-2024
Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.
Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині.
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