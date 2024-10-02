"Шахтар" розгромно програв "Аталанті" в Лізі чемпіонів

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Матч "Шахтар" - "Аталанта" закінчився з рахунком 0:3 на користь італійців. Голи у ворота донецької команди забили Берат Гімшіті, Адемола Лукман і Рауль Белланова.

"Шахтар" після 2-х матчів має 1 бал і перебуває на 25-й позиції в турнірній таблиці ЛЧ. "Аталанта" завоювала 4 пункти.

Ліга чемпіонів

2-й тур

2 жовтня

"Шахтар" (Україна) - "Аталанта" (Італія) 0:3

Голи: Гімшіті, 21, Лукман, 44, Белланова, 49

"Шахтар": Різник, Бондар, Грам (Конопля, 46), Педро Енріке, Матвієнко, Степаненко (Бондаренко, 63), Марлон Гомес (Кевін, 63), Судаков, Криськів, Зубков (Невертон, 75), Егіналду (Траоре, 63).

"Аталанта": Карнезеккі, Гімшіті (Пашалич, 46), Колашинац, Коссуну (Годфрі, 83), де Рон, Белланова (Куадрадо, 75), Лоуренсо, Дзаппакоста, Самарджич, Лукман (Ретегі, 60), де Кетеларе (Дзаньоло, 60).

Жовті картки: Грам, 20 - Дзаньоло, 78, Едерсон, 84)

Фото: Getty Images

Як "Шахтар" виступає в оновленій Лізі чемпіонів

У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триватиме з вересня по січень виступають 36 клубів. Кожна з команд зіграє по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.

8 найкращих команд напряму вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах. Для всіх інших - єврокубковий сезон завершиться.

Для "Шахтаря" дебютний матч оновленої ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився внічию 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились "Аталанті" (0:3).

У 3-му турі на "Шахтар" чекає матч проти лондонського "Арсенала", який пройде 22 жовтня.

У цьогорічній Лізі чемпіонів "Шахтар" також зіграє проти німецьких "Баварії" та "Борусії" (Дортмунд), швейцарського "Янг Бойз", нідерландського ПСВ і французького "Бреста".