"Шахтар" - "Янг Бойз": букмекери оцінили ймовірність перемоги українців у матчі Ліги чемпіонів

Матч "Шахтар" - "Янг Бойз" буде номінально домашнім для української команди та пройде у Гельзенкірхені (Німеччина).

Букмекери прогнозують "Шахтарю" перемогу, коефіцієнт 1,91. Можливість нічиї оцінюють у 3,70, а виграш "Янг Бойза" - 4,05.

Початок матчу о 19:45. Трансляція буде доступна на Megogo.

Ліга чемпіонів

Основний раунд, 4-й тур

6 листопада

"Шахтар" (Україна) - "Янг Бойз" (Швейцарія)

Гельзенкірхен, "Фельтінс Арена"

Початок - 19:45

Трансляція - Megogo

Як "Шахтар" виступає в оновленій Лізі чемпіонів

У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триває з вересня по січень, виступають 36 клубів. Кожна з команд зіграє по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.

8 найкращих команд безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах. Для всіх інших єврокубковий сезон завершиться.

Для "Шахтаря" дебютний матч оновленої ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився гостьовою нічиєю 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились іншій італійській команді - "Аталанті" (0:3). У 3-му турі "гірники" програли лондонському "Арсеналу" (0:1) та скотилися у загальній турнірній таблиці на 30-те місце.

У цьогорічній Лізі чемпіонів український клуб також зіграє проти німецьких "Баварії" та "Борусії" (Дортмунд), нідерландського ПСВ і французького "Бреста".