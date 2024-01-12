Тренер "Челсі" вирішив повернути Мудрика в основу, - ЗМІ
Головний тренер лондонського "Челсі" Маурісіо Почеттіно готовий дати шанс Михайлу Мудрику в наступному матчі
Про це повідомляє Football London
Маурісіо Почеттіно вкрай розчарований грою "Челсі" у матчі Кубка Англії проти "Мідлсбро" (0:1). Аргентинський тренер досі не визначився з оптимальним основним складом.
За інформацією джерела, у найближчому матчі АПЛ проти "Фулгема", 13 січня, у старті не вийде Рахім Стерлінг, а в основі його замінить Михайло Мудрик. Український гравець останні два матчі розпочинав на лавці запасних, але тепер Почеттіно готовий дати шанс українцю.
У турнірній таблиці АПЛ "Челсі" зараз посідає 10-те місце. Лондонська команда відстає від єврокубкової зони на 3-6 балів.
На рахунку Михайла Мудрика 21 матч, 4 голи та 3 асисти за "Челсі" в цьому сезоні.
Transfermarkt оцінює українця у 40 млн євро.
- 27 грудня у 19-му турі АПЛ лондонський "Челсі" переміг "Кристал Пелес", а Михайло Мудрик забив гол.
- 3 січня стало відомо, що "Челсі" підписав спонсорську угоду з криптокомпанією, яку повʼязують з РФ.
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