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Тренер "Челсі" вирішив повернути Мудрика в основу, - ЗМІ

12 січня, 2024 п'ятниця
03:48
Футбол Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ

Головний тренер лондонського "Челсі" Маурісіо Почеттіно готовий дати шанс Михайлу Мудрику в наступному матчі

Про це повідомляє Football London

Маурісіо Почеттіно вкрай розчарований грою "Челсі" у матчі Кубка Англії проти "Мідлсбро" (0:1). Аргентинський тренер досі не визначився з оптимальним основним складом.

За інформацією джерела, у найближчому матчі АПЛ проти "Фулгема", 13 січня, у старті не вийде Рахім Стерлінг, а в основі його замінить Михайло Мудрик. Український гравець останні два матчі розпочинав на лавці запасних, але тепер Почеттіно готовий дати шанс українцю.

У турнірній таблиці АПЛ "Челсі" зараз посідає 10-те місце. Лондонська команда відстає від єврокубкової зони на 3-6 балів.

На рахунку Михайла Мудрика 21 матч, 4 голи та 3 асисти за "Челсі" в цьому сезоні.

Transfermarkt оцінює українця у 40 млн євро.

  • 27 грудня у 19-му турі АПЛ лондонський "Челсі" переміг "Кристал Пелес", а Михайло Мудрик забив гол.
  • 3 січня стало відомо, що "Челсі" підписав спонсорську угоду з криптокомпанією, яку повʼязують з РФ.
Спорт
Челсі
Михайло Мудрик
Прем'єр-ліга Англії
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