Тренер "Челсі" вирішив повернути Мудрика в основу, - ЗМІ

Про це повідомляє Football London

Маурісіо Почеттіно вкрай розчарований грою "Челсі" у матчі Кубка Англії проти "Мідлсбро" (0:1). Аргентинський тренер досі не визначився з оптимальним основним складом.

За інформацією джерела, у найближчому матчі АПЛ проти "Фулгема", 13 січня, у старті не вийде Рахім Стерлінг, а в основі його замінить Михайло Мудрик. Український гравець останні два матчі розпочинав на лавці запасних, але тепер Почеттіно готовий дати шанс українцю.

У турнірній таблиці АПЛ "Челсі" зараз посідає 10-те місце. Лондонська команда відстає від єврокубкової зони на 3-6 балів.

На рахунку Михайла Мудрика 21 матч, 4 голи та 3 асисти за "Челсі" в цьому сезоні.

Transfermarkt оцінює українця у 40 млн євро.