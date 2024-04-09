Тренер збірної України дав несподівану характеристику сину Шевченка

Про це повідомляє "Трибуна".

"Ти можеш в побуті бути одним, а на полі – зовсім іншим. На полі він дуже азартний, мотивований, моторний. Всі, можливо, думали, що ось Шевченко. Та ні, звичайний (ред. - у побуті). Дуже скромний хлопець. Звичайний козак, – сказав Михайленко.

За словами тренера юнацької збірної України, Крістіану Шевченку було складно адаптуватись у команді, зокрема через тиск.

"Ви ж розумієте, його порівнюють з батьком. Для нього – це дуже складно, але він молодець. Хлопці побачили позитивного юнака, який посміхається, який почуває себе нелегко. Тому що мало хто спілкується англійською. Навіть перший сніданок, перший мітинг – все важко, тому що потрібно, щоб хтось йому перекладав. У перші дні, думаю, він був не у своїй тарілці, але потім вже підсідали до нього за стіл, спілкувались, жартували, сміялися", - зізнався Дмитро Михайленко.