Україна - Чехія: букмекери дали прогноз на матч Ліги націй
Букмекери вважають рівними шанси збірних України та Чехії на перемогу в матчі 4-го туру Ліги націй, який відбудеться у Вроцлаві 14 жовтня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекерські контори дають на перемогу Чехії та України майже однакові коефіцієнти. На виграш команди Сергія Реброва пропонують 2,70, Івана Гашека - 2,63. Котирування на нічию - 3,20.
Еспресо проведе текстову трансляцію зустрічі між збірними України та Чехії.
Як збірна України виступає у Лізі націй
Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1.
У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані переграла Грузію - 1:0.
Грузія і Чехія мають по 6 очок і лідирують у групі B1. Албанія та Україна ділять третю-четверту позицію з 3 пунктами.
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