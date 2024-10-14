Україна - Чехія: букмекери дали прогноз на матч Ліги націй

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Букмекерські контори дають на перемогу Чехії та України майже однакові коефіцієнти. На виграш команди Сергія Реброва пропонують 2,70, Івана Гашека - 2,63. Котирування на нічию - 3,20.

Еспресо проведе текстову трансляцію зустрічі між збірними України та Чехії.

Як збірна України виступає у Лізі націй

Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1.

У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані переграла Грузію - 1:0.

Грузія і Чехія мають по 6 очок і лідирують у групі B1. Албанія та Україна ділять третю-четверту позицію з 3 пунктами.