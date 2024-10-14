Україна - Чехія: де та коли дивитися матч Ліги націй

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Матч України - Чехія відбудеться у Вроцлаві та розпочнеться о 21:45. Наживо його покаже Megogo та регіональні канали Суспільного - на T2, IPTV та в кабельних мережах, окрім OTT-платформ.

Еспресо проведе текстову трансляцію зустрічі між збірними України та Чехії.

Ліга націй

Ліга B. Група 1

4-й тур

Україна - Чехія

14 жовтня

Вроцлав, Польща, Tarczynski Arena

Початок - 21:45

Пряма трансляція на Megogo та регіональних телеканалах Суспільного

Як збірна України виступає у Лізі націй

Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1.

У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані переграла Грузію - 1:0.

Грузія і Чехія мають по 6 очок і лідирують у групі B1. Албанія та Україна ділять третю-четверту позицію з 3 пунктами.