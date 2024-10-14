Україна - Чехія: де та коли дивитися матч Ліги націй
У понеділок, 14 жовтня, збірна України з футболу зіграє у Вроцлаві з Чехією у 4-му турі Ліги націй
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Матч України - Чехія відбудеться у Вроцлаві та розпочнеться о 21:45. Наживо його покаже Megogo та регіональні канали Суспільного - на T2, IPTV та в кабельних мережах, окрім OTT-платформ.
Еспресо проведе текстову трансляцію зустрічі між збірними України та Чехії.
Ліга націй
Ліга B. Група 1
4-й тур
Україна - Чехія
14 жовтня
Вроцлав, Польща, Tarczynski Arena
Початок - 21:45
Пряма трансляція на Megogo та регіональних телеканалах Суспільного
Як збірна України виступає у Лізі націй
Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1.
У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані переграла Грузію - 1:0.
Грузія і Чехія мають по 6 очок і лідирують у групі B1. Албанія та Україна ділять третю-четверту позицію з 3 пунктами.
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