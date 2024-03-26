Україна - Ісландія: букмекери дали остаточний прогноз на фінал плей-офф Євро-2024
Ввечері вівторка, 26 березня, збірна України зустрічається з Ісландією у фінальному матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У вівторок, 26 березня, збірна України зустрічається з Ісландією у фінальному матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024. Еспресо проведе текстовий онлайн гри. Початок - о 21:45.
Після оголошення стартових складів букмекери дали фінальний прогноз на результат поєдинку. Беззаперечним фаворитом є Україна, коефіцієнт 1,66. Нічию в основний час оцінюють у 4,10. Перемога Ісландії - 6,10.
Команда Сергія Реброва у півфіналі плей-офф переграла у Зениці Боснію і Герцеговину - 2:1. Ісландія у Будапешті виявилася сильнішою за Ізраїль - 4:1.
Переможець матчу Україна - Ісландія отримає путівку до фінальної частини Євро-2024.
- Збірна України підійшла до вирішальної гри відбору із суттєвими кадровими проблемами. Через травми нашій команді не допоможуть опорний півзахисник Тарас Степаненко та правий вінгер Андрій Ярмоленко.
- Водночас лідер збірної України Віктор Циганков, який через травму пропустив гру з боснійцями, потрапив до списку футболістів, які зіграють з Ісландією. Поза заявкою залишилися Олександр Караваєв, Денис Попов, Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк та Данило Сікан.
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