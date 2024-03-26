Україна - Ісландія: Ребров визначився зі складом на фінал відбору Євро-2024

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Лідер збірної України Віктор Циганков, який через травму пропустив 21 березня півфінальну гру плей-офф кваліфікації проти Боснії і Герцеговини (2:1), потрапив до списку футболістів, які зіграють з Ісландією.

Поза заявкою залишилися Олександр Караваєв, Денис Попов, Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк та Данило Сікан.

Заявка збірної України на матч проти Ісландії

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Максим Таловєров, 5. Сергій Сидорчук, 6. Микола Шапаренко, 7. Георгій Судаков, 8. Руслан Малиновський, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Володимир Бражко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Владислав Ванат, 19. Валерій Бондар, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Тимчик, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін.

Матч Україна - Ісландія відбудеться у польському місті Вроцлав та розпочнеться о 21:45. Еспресо проведе текстову трансляцію гри.

Збірна України у відборі Євро-2024

У стиковому матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024 Україна 21 березня обіграла Боснію і Герцеговину (2:1), переможні м'ячі забили Роман Яремчук і Артем Довбик.

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2.

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію - 2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1.

Україна в завершальному матчі групового раунду зіграла в Леверкузені внічию 0:0 з Італією. Команда Реброва набрала 14 очок та фінішувала у групі C третьою. Нашу команду, завдяки перемозі 2:1 у першому особистому матчі, випередили італійці, які також здобули 14 балів.

На першому місці з 20 пунктами залишилася Англія. Четвертою з 8 очками стала Північна Македонія. Мальта не набрала жодного бала.