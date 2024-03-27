"Усі заслуговують на цю перемогу – і фани, і наші ЗСУ, і наша збірна": Ребров прокоментував вихід збірної України на Євро-2024
Головний тренер національної команди України Сергій Ребров заявив, що сьогодні всі заслуговують на перемогу – і фани, і наші ЗСУ, і наша збірна
Про це Ребров повідомив на післяматчевій пресконференції, яку транслювала УАФ.
"Вдячний вболівальникам, що навіть після пропущеного голу вони дуже міцно підтримували. Ми справді відчували цю підтримку. Вважаю, усі сьогодні заслуговують на цю перемогу – і фани, і наші ЗСУ, і наша збірна", - сказав Сергій Ребров.
Український тренер також відповів, чи вважає цю перемогу однією з найважливіших в історії України.
"Думаю, це точно дуже важлива перемога для всіх нас – країни, гравців. Я дуже радий за гравців. Ці дві гри були дуже нервовими, дуже важкими. Звісно, ці перемоги важливі для нас, наших людей, наших військових, які зараз захищають нашу свободу. Думаю, кожен розуміє, наскільки це важлива перемога зараз", – відповів головний тренер збірної України.
Читайте також: Євро-2024: хто зіграє на ЧЄ, який вигляд мають групи
- Увечері вівторка, 26 березня, збірна Грузії обіграла Грецію в серії післяматчевих пенальті та вийшла на Євро-2024.
-
Матч Україна - Ісландія завершився з рахунком 2:1 на користь нашої збірної. Голи у ворота ісландців забили Віктор Циганков та Михайло Мудрик, Георгій Судаков віддав два асисти.
-
Збірна Польщі у серії пенальті перемогла Уельс.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.03 Купівля 39.03Продаж 39.55
- EUR Купівля 42.28Продаж 43.05
- Актуальне
- Важливе