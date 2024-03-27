"Усі заслуговують на цю перемогу – і фани, і наші ЗСУ, і наша збірна": Ребров прокоментував вихід збірної України на Євро-2024

Про це Ребров повідомив на післяматчевій пресконференції, яку транслювала УАФ.

"Вдячний вболівальникам, що навіть після пропущеного голу вони дуже міцно підтримували. Ми справді відчували цю підтримку. Вважаю, усі сьогодні заслуговують на цю перемогу – і фани, і наші ЗСУ, і наша збірна", - сказав Сергій Ребров.

Український тренер також відповів, чи вважає цю перемогу однією з найважливіших в історії України.

"Думаю, це точно дуже важлива перемога для всіх нас – країни, гравців. Я дуже радий за гравців. Ці дві гри були дуже нервовими, дуже важкими. Звісно, ці перемоги важливі для нас, наших людей, наших військових, які зараз захищають нашу свободу. Думаю, кожен розуміє, наскільки це важлива перемога зараз", – відповів головний тренер збірної України.

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