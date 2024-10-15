"Високо тримаємо голови": Судаков підсумував матчі Ліги націй, після яких Україна залишилась на останньому місці
Півзахисник збірної України Георгій Судаков задоволений жовтневими матчами національної команди у Лізі націй
Про це Георгій Судаков написав у Instagram.
За словами лідера збірної України, він пишається командою.
"Високо тримаємо голови після цієї міжнародної паузи! Дуже пишаюсь тим, що ця команда робила на полі!", - написав один з найдорожчих футболістів нашої команди.
Як Україна виступає у Лізі націй
Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1.
У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані переграла Грузію - 1:0.
Наша національна команда розпочала друге коло у Вроцлаві з нічиєї з Чехією - 1:1, а Грузія на своєму полі поступилася Албанії - 0:1.
Перед двома завершальними турами Україна з 4 очками посідає в турнірній таблиці останнє місце. Чехія має 7 пунктів та лідирує. У Грузії та Албанії по 6 балів.
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