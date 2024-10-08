"Я думаю, що Мудрик повинен піти": ексгравець "Челсі" розкритикував українського футболіста

Про це повідомляє Sportskeeda.

"Я думаю, що Мудрик повинен піти в оренду. Я не бачу для нього місця в команді зараз. Він програє конкуренцію Санчо, програє Нету, програє Мадуеке. Я не бачу в ньому гравця команди на цю мить", - сказав колишній гравець "Челсі" Джейсон Канді.

У поточному сезоні Михайло Мудрик провів за "Челсі" 8 матчів, у яких віддав 3 асисти. Українець не отримує ігрової практики в АПЛ, натомість тренерський штаб довіряє вінгеру в матчах інших турнірів.