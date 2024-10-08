"Я думаю, що Мудрик повинен піти": ексгравець "Челсі" розкритикував українського футболіста
Колишній захисник "Челсі" та ще низки англійських клубів Джейсон Канді вважає, що зараз у лондонській команді немає місця для українця Михайла Мудрика
Про це повідомляє Sportskeeda.
"Я думаю, що Мудрик повинен піти в оренду. Я не бачу для нього місця в команді зараз. Він програє конкуренцію Санчо, програє Нету, програє Мадуеке. Я не бачу в ньому гравця команди на цю мить", - сказав колишній гравець "Челсі" Джейсон Канді.
У поточному сезоні Михайло Мудрик провів за "Челсі" 8 матчів, у яких віддав 3 асисти. Українець не отримує ігрової практики в АПЛ, натомість тренерський штаб довіряє вінгеру в матчах інших турнірів.
- 10 вересня повідомлялось, що керівництво "Челсі" планує відправити Мудрика в оренду. Українець готовий покинути лондонську команду.
- У січні 2023 року "Челсі" купив Мудрика за 70 млн євро, в угоді також додатково прописані бонуси на 30 млн.
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