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Головна Футбол Ярмоленко припустив, що може не поїхати на Євро-2024

Ярмоленко припустив, що може не поїхати на Євро-2024

5 квітня, 2024 п'ятниця
00:53
Футбол Андрій Ярмоленко, збірна України

Вінгер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко переконаний, що для нього не заброньоване місце у збірній України на Євро-2024

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

За словами Андрія Ярмоленка, якщо він гратиме погано, то не поїде на Євро-2024.

"Якщо в клубі буду показувати той рівень футболу, який буде подобатися головному тренеру збірної, це станеться. Якщо буду грати погано, то не поїду на чемпіонат Європи. Усе цілком зрозуміло. Усе залежить від мене, якщо наберу форму, то дорога до збірної буде відкрита", - сказав лідер "Динамо".

На рахунку 34-річного капітана збірної України 9 матчів, 5 голів та 2 асисти за "Динамо" у цьому сезоні. 1 жовтня Ярмоленко отримав важку травму та повернувся на поле лише наприкінці березня 2024 року.

Євро-2024 і збірна України

У півфіналі плей-офф кваліфікації Україна 21 березня обіграла в гостях Боснію і Герцеговину (2:1). А 26 березня у фіналі відбору у Вроцлаві команда Реброва перемогла Ісландію 2:1 та вийшла на Євро-2024. Андрій Ярмоленко пропускав ці матчі через травму.

Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії. 

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести найкращих третіх збірних, які посядуть треті позиції. 

Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині. 

Теги:
Спорт
Динамо Київ
Збірна України
УПЛ
Андрій Ярмоленко
Чемпіонат України
Євро-2024
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