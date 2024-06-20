Збірна Англії не змогла переграти Данію на Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Франкфурті Англія вийшла вперед на 18-й хвилині - забив Гаррі Кейн. Данія відігралася на 34-й хвилині зусиллями Мортена Юльманна.

Гра завершилася внічию 1:1.

Англія набрала 4 очки та займає в групі C перше місце. Данія з 2 пунктами йде третьою та поступається за додатковими показниками Словенії, в якої також 2 бали. Сербія з 1 очком - четверта.

У 3-му, вирішальному, турі 25 червня Англія зіграє зі Словенією, а Данія - із Сербією.

Євро-2024

2-й тур. Група C

20 червня

Данія - Англія 1:1

Голи: Юльманн, 34 - Кейн, 18

Як збірна України грає на Євро-2024

Україна розпочала виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені з поразки від Румунії - 0:3. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.