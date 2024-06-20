Збірна Англії не змогла переграти Данію на Євро-2024
У четвер, 20 червня, у 2-му турі групового раунду чемпіонату Європи з футболу Англія зіграла внічию з Данією
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Франкфурті Англія вийшла вперед на 18-й хвилині - забив Гаррі Кейн. Данія відігралася на 34-й хвилині зусиллями Мортена Юльманна.
Гра завершилася внічию 1:1.
Англія набрала 4 очки та займає в групі C перше місце. Данія з 2 пунктами йде третьою та поступається за додатковими показниками Словенії, в якої також 2 бали. Сербія з 1 очком - четверта.
У 3-му, вирішальному, турі 25 червня Англія зіграє зі Словенією, а Данія - із Сербією.
Євро-2024
2-й тур. Група C
20 червня
Данія - Англія 1:1
Голи: Юльманн, 34 - Кейн, 18
Як збірна України грає на Євро-2024
Україна розпочала виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені з поразки від Румунії - 0:3. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.
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