Зінченко вперше зі серпня зіграв у стартовому складі "Арсенала"

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на статистичний портал FlashScore.

Головний тренер "Арсенала" Міккель Артета довірився Олександру Зінченку та випустив українського футболіста у стартовому складі на матч з "Престоном" у Кубку англійської ліги.

Матч завершився перемогою лондонців з рахунком 3:0, а Зінченко отримав оцінку 7,8 та покинув поле на 62-й хвилині.

Для Зінченка це перший матч за "Арсенал" з 31 серпня, тоді він відіграв 11 хвилин з "Брайтоном" (1:1) в АПЛ. А в основі українець вийшов вперше з матчу проти "Вулвергемптона" (2:0), який відбувся 17 серпня.

Зінченко пропустив більше ніж місяць через травму, а останні три матчі просто просидів на лаві запасних.