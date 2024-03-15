Знаменитий бразильський футболіст, який грав зі Шевченком, погодився поїхати в Москву
Дворазовий чемпіон світу у складі збірної Бразилії Кафу відвідає комерційну подію у столиці країни-терористів Москві
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на російського букмекера.
Кафу стане спеціальним гостем на церемонії вручення нагород "Премії РБ" у галузі спорту та букмекерства, яку проведуть в Москві. Бразилець зняв відео, у якому підтвердив, що приїде в терористичну країну Росію.
Також на церемонії будуть Юрій Сьомін, Сергій Карякін та низка інших, хто підтримує терористичну владу РФ.
- Кафу відомий українським вболівальникам завдяки грі за збірну Бразилію, "Рому" та "Мілан". В італійському топ-клубі захисник грав разом з Андрієм Шевченком.
Фото: Getty Images
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