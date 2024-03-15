Знаменитий бразильський футболіст, який грав зі Шевченком, погодився поїхати в Москву

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на російського букмекера.

Кафу стане спеціальним гостем на церемонії вручення нагород "Премії РБ" у галузі спорту та букмекерства, яку проведуть в Москві. Бразилець зняв відео, у якому підтвердив, що приїде в терористичну країну Росію.

Також на церемонії будуть Юрій Сьомін, Сергій Карякін та низка інших, хто підтримує терористичну владу РФ.

Кафу відомий українським вболівальникам завдяки грі за збірну Бразилію, "Рому" та "Мілан". В італійському топ-клубі захисник грав разом з Андрієм Шевченком.

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