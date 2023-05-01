Футболіст "Манчестер Сіті" Холанд повторив бомбардирський рекорд АПЛ
Норвезький форвард Ерлінг Холанд забив 34-й гол в чемпіонаті Англії та повторив рекорд результативності Енді Коула та Алана Ширера
Про це повідомляє Squawka.
Гол Холанда, який він забив у матчі 34-го туру прем'єр-ліги у ворота "Фулгема" (2:1) став для нього 34-м у нинішньому чемпіонаті. Таким чином, норвежець повторив досягнення англійців Енді Коула та Алана Ширера, які забили по 34 м'ячі за "Ньюкасл" у сезонах 1993/94 та 1994/95 відповідно.
22-річний Ерлінг Холанд має гарні шанси побити цей рекорд, оскільки в чемпіонаті Англії "Манчестер Сіті" ще залишається провести 6 матчів.
Команда Хосепа Гвардіоли має 76 очок та очолює турнірну таблицю. Найближчий переслідувач - "Арсенал" - відстає на 1 пункт та зіграв на 1 гру більше.
- 26 квітня у 33-му турі чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" переміг "Арсенал" з рахунком 4:1.
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