Про це повідомляє Squawka.

Гол Холанда, який він забив у матчі 34-го туру прем'єр-ліги у ворота "Фулгема" (2:1) став для нього 34-м у нинішньому чемпіонаті. Таким чином, норвежець повторив досягнення англійців Енді Коула та Алана Ширера, які забили по 34 м'ячі за "Ньюкасл" у сезонах 1993/94 та 1994/95 відповідно.

22-річний Ерлінг Холанд має гарні шанси побити цей рекорд, оскільки в чемпіонаті Англії "Манчестер Сіті" ще залишається провести 6 матчів.

Команда Хосепа Гвардіоли має 76 очок та очолює турнірну таблицю. Найближчий переслідувач - "Арсенал" - відстає на 1 пункт та зіграв на 1 гру більше.