Футболіст-волонтер Зозуля розкритикував Шевченка за фото з президентом ФІФА та дружбу з Берлусконі й Абрамовичем

Про це Роман Зозуля написав у телеграмі.

"Повністю вся структура ФІФА і далі пляше на російських рублях. Спочатку вони просять Україну припинити вогонь і бойові дії, для того, аби провести ЧС…Припинити оборону держави, на яку напав агресор і знищує її…Це б###ь як?!?! Це що, кіно на паузу поставити? Ти приїдь, поживи хоч тиждень під обстрілами ракет, без зв’язку, світла, опалення та газу. Почуй, що таке сирена по 10 раз на день. Подивись маленьким дітям в очі, які бояться кожного звуку… Це театр, це не головний футбольний орган. Сидячи в своїх теплих домівках, або на курортах с пляшечкою вина, дуже легко вирішувати питання. Це ж тобі не в окопі під розривом снарядів сидіти. Покидьки. Слабаки. Боягузи. Прихвостні", - пише Зозуля.

Форвард іспанського "Райо Махадаонда" не оминув увагою фото Андрія Шевченка й президента ФІФА.

"А тепер перейдемо до самого солодкого. Андрій Шевченко. Амбасадор. Патріот. Великий тренер та футболіст. Людина, яка замість того, щоб переконувати ФІФА в необхідності дати змогу виступити Зеленському - просто фоткається з Інфантіно. З людиною, чиї руки в лайні російських грошей. Боже, та що ж відбувається. Куди всі дивляться? Андрію, замість спроб домовитись про зняття санкцій з Абрамовича, та пропозицій ввести його в переговорну групу - краще б ви робили з ФІФА орган, який не буде заангажований, та на який не буде мати впливу РФ. Неможливо вже все це терпіти. Запам’ятайте, ми сильна і вільна країна, до якої увірвався ворог о 4 ранку. І вже протягом 9 місяців тероризує всю країну. Нищить, ґвалтує, краде, вбиває… А ви, пане Шевченко, і надалі тиснете руки тим, хто підтримує РФ", - нагадує Зозуля.

Ексфутболіст збірної України заявив, що він не може терпіти, коли Україна втрачає кращих синів та дочок, а Шевченко товаришує з Берлусконі та Абрамовичем.

"І наостанок. Якщо хтось забув про політичну кар’єру пана Шевченка, то хочу вам нагадати, що його партія ОПЗЖ. А нещодавно журналісти розкопали його бізнес разом з Абрамовичем. Звісно, хтось скаже, що на це можна закрити очі. Тоді нагадаю вам, про те, хто кум у пана Андрія: Сільвія Берлусконі. Людина, яка товаришує з Путіним. Людина, яка звинувачує у війні Україну, а не мерзотну РФ. Ну і давайте не будемо забувати про НОК. Куди Шевченко пішов разом із всіма з ОПЗЖ. Так, потім люди побачили, хто туди увійшов, підняли бунт, і пан Андрій на своїй сторінці в ФБ одразу відписався, що знімаю свою кандидатуру та звільняється з НОК. Але це тільки в його пості в соц.мережах. На папері він і досі там. Вибачте, але я дійсно не можу більше терпіти все це! 9 місяців наша земля втрачає кращих синів та дочок. А хтось і далі свого носа не бачить… А деякі тиснуть руки, які по лікоть в крові…", - написав Роман Зозуля у своєму телеграм-каналі.

Роман Зозуля відомий українським фанатам виступами за "Альбасете", "Бетіс", "Дніпро" та "Динамо".

На рахунку Зозулі 33 матчі і 4 голи за збірну України.

Нагадаємо, Роман Зозуля почав займатись волонтерством ще з початку російської агресії у 2014 році.

За свою чітку проукраїнську позицію мав проблеми серед проросійських фанатів у Іспанії. Та це не змінило його позиції. Навпаки, зараз він знову активно включився в допомогу ЗСУ.

У квітні Роману Зозулі вдалося розшукати чималу партію захисного спорядження для Збройних сил України.

29 червня футболіст-волонтер Роман Зозуля відзначив, що в Олександра Усика неоднозначний бекграунд, але він допомагав ЗСУ ще з 2014 року.

16 грудня ФІФА відмовила Володимиру Зеленському у проханні поділитися посланням миру на фіналі ЧС-2022 у Катарі.

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