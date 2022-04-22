Футболістам "Динамо" дозволили приїхати у збірну України на два дні пізніше, - ЗМІ
Футболісти київського "Динамо" прибудуть до розташування збірної України 5 травня
Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.
"За новою особистою домовленістю Луческу з Петраковим динамівці доєднаються до збірної України 5 травня, наступного дня після благодійного матчу у Швейцарії. У матчі проти "Базеля" збірникам дадуть зіграти по тайму. Все для того, щоб залишити їм сили на контрольний матч збірної, який у планах орієнтовно 6-го числа", - йдеться у повідомленні.
Збірна України розпочне тренувальний збір 2 травня у Словенії. "Динамо" відмовлялося відпускати своїх футболістів до розташування національної команди до 23 травня через участь у благодійних матчах.
1 червня на команду Олександра Петракова чекає матч відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги 5 червня відбудеться гра проти Уельсу.
- 17 квітня стало відомо, що "Динамо" відмовилося відпускати своїх футболістів до збірної України для підготовки до стикового матчу чемпіонату світу - 2022 проти Шотландії раніше 23 травня.
- Президент "Динамо" Ігор Суркіс пояснив, що київський клуб відмовився відпускати футболістів до збірної України у квітні за рекомендацією головного тренера Мірчі Луческу
- 18 квітня Олександр Петраков заявив, що через відмову "Динамо" вчасно відпустити футболістів до національної команди він не зможе повноцінно підготувати її до вирішальних матчів відбору чемпіонату світу - 2022.
- Після цього стало відомо, що футболісти київського "Динамо" все ж приєднаються до збірної України для підготовки до вирішальних матчів кваліфікації чемпіонату світу - 2022.
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