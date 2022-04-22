Футболістам "Динамо" дозволили приїхати у збірну України на два дні пізніше, - ЗМІ

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.



"За новою особистою домовленістю Луческу з Петраковим динамівці доєднаються до збірної України 5 травня, наступного дня після благодійного матчу у Швейцарії. У матчі проти "Базеля" збірникам дадуть зіграти по тайму. Все для того, щоб залишити їм сили на контрольний матч збірної, який у планах орієнтовно 6-го числа", - йдеться у повідомленні.



Збірна України розпочне тренувальний збір 2 травня у Словенії. "Динамо" відмовлялося відпускати своїх футболістів до розташування національної команди до 23 травня через участь у благодійних матчах.



1 червня на команду Олександра Петракова чекає матч відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги 5 червня відбудеться гра проти Уельсу.



17 квітня стало відомо, що "Динамо" відмовилося відпускати своїх футболістів до збірної України для підготовки до стикового матчу чемпіонату світу - 2022 проти Шотландії раніше 23 травня.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс пояснив, що київський клуб відмовився відпускати футболістів до збірної України у квітні за рекомендацією головного тренера Мірчі Луческу

18 квітня Олександр Петраков заявив, що через відмову "Динамо" вчасно відпустити футболістів до національної команди він не зможе повноцінно підготувати її до вирішальних матчів відбору чемпіонату світу - 2022.

Після цього стало відомо, що футболісти київського "Динамо" все ж приєднаються до збірної України для підготовки до вирішальних матчів кваліфікації чемпіонату світу - 2022.

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