Ф'юрі перед боєм проти Вайлдера записав звернення до Усика
Британський боксер Тайсон Ф'юрі побажав українцю Олександру Усику перемоги у реванші проти свого співвітчизника Ентоні Джошуа
Про це повідомляє WBC Ukraine у Instagram.
Звернення Тайсон Ф'юрі записав напередодні бою проти американця Деонтея Вайлдера, в якому він захищатиме титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
"Привіт, Олександре! Дуже хороший поєдинок, ти дуже-дуже хороший боксер, я справді отримав задоволення! Успіху і нехай благословить тебе господь! Зроби свою справу в матчі-реванші!" – сказав Ф'юрі.
Ф'юрі та Вайлдер раніше вже зустрічалися двічі - у грудні 2018 року було зафіксовано нічию, а у лютому 2020-го британець переміг нокаутом та відібрав у американця титул.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього звання чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію бою Ф'юрі - Вайлдер.
- 5 жовтня стало відомо, що Тайсон Ф'юрі отримає за третій бій проти Деонтея Вайлдера $30 млн, а американець - $20 млн.
- 7 жовтня WBC оголосила, що переможець поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером матиме 30 днів аби домовитися з Олександром Усиком про бій за звання абсолютного чемпіона світу.
- 8 жовтня Боб Арум звернувся до Ентоні Джошуа з проханням, щоб він відмовився від реваншу з Олександром Усиком.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.25
Купівля 26.25Продаж 26.48
-
EUR
Купівля 30.24Продаж 30.64
- Актуальне
- Важливе