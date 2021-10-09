Ф'юрі перед боєм проти Вайлдера записав звернення до Усика

Про це повідомляє WBC Ukraine у Instagram.

Звернення Тайсон Ф'юрі записав напередодні бою проти американця Деонтея Вайлдера, в якому він захищатиме титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

"Привіт, Олександре! Дуже хороший поєдинок, ти дуже-дуже хороший боксер, я справді отримав задоволення! Успіху і нехай благословить тебе господь! Зроби свою справу в матчі-реванші!" – сказав Ф'юрі.

Ф'юрі та Вайлдер раніше вже зустрічалися двічі - у грудні 2018 року було зафіксовано нічию, а у лютому 2020-го британець переміг нокаутом та відібрав у американця титул.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього звання чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію бою Ф'юрі - Вайлдер.





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