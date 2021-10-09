Ф'юрі - Вайлдер: онлайн-трансляція чемпіонського бою у надважкій вазі
Еспресо.TV проведе текстову трансляцію бою за титул чемпіона світу WBC у надважкій вазі між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером. Початок - у неділю, 10 жовтня, о 6:00 ранку
На арені T-Mobile у Лас-Вегасі (США) Тайсон Ф'юрі з Великої Британії захищатиме звання чемпіона світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) у поєдинку проти Деонтея Вайлдера зі США.
Ф'юрі та Вайлдер раніше вже зустрічалися двічі - у грудні 2018 року було зафіксовано нічию. У лютому 2020-го британець переміг нокаутом та відібрав у американця чемпіонський титул.
Напередодні бою відбулася церемонія зважування, під час якої обидва боксери показали рекордну вагу в кар'єрі. Ф'юрі важить 125,6 кг, Вайлдер - 107,9 кг.
В Україні бій за титул WBC покаже Megogo. О 4:00 розпочнеться трансляція боїв андеркарту в Лас-Вегасі. Ф'юрі та Вайлдер вийдуть на ринг не раніше 6:00.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.25
Купівля 26.25Продаж 26.48
-
EUR
Купівля 30.24Продаж 30.64
- Актуальне
- Важливе