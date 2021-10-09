Ф'юрі - Вайлдер: онлайн-трансляція чемпіонського бою у надважкій вазі

На арені T-Mobile у Лас-Вегасі (США) Тайсон Ф'юрі з Великої Британії захищатиме звання чемпіона світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) у поєдинку проти Деонтея Вайлдера зі США.

Ф'юрі та Вайлдер раніше вже зустрічалися двічі - у грудні 2018 року було зафіксовано нічию. У лютому 2020-го британець переміг нокаутом та відібрав у американця чемпіонський титул.

Напередодні бою відбулася церемонія зважування, під час якої обидва боксери показали рекордну вагу в кар'єрі. Ф'юрі важить 125,6 кг, Вайлдер - 107,9 кг.





В Україні бій за титул WBC покаже Megogo. О 4:00 розпочнеться трансляція боїв андеркарту в Лас-Вегасі. Ф'юрі та Вайлдер вийдуть на ринг не раніше 6:00.



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