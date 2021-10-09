Ф'юрі - Вайлдер: боксери показали рекордну вагу на зважуванні перед боєм
У Лас-Вегасі відбулася церемонія зважування перед боєм за титул чемпіона світу WBC у надважкій вазі між британцем Тайсоном Ф'юрі та американцем Деонтеєм Вайлдером
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Обидва боксери показали рекордну вагу в кар'єрі. Ф'юрі перед боєм важить 125,6 кг, Вайлдер - 107,9 кг.
На арені T-Mobile у Лас-Вегасі (США) британець у поєдинку проти американця захищатиме звання чемпіона світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Ф'юрі та Вайлдер раніше вже зустрічалися двічі - у грудні 2018 року було зафіксовано нічию. У лютому 2020-го британець переміг нокаутом та відібрав у американця чемпіонський титул.
В Україні бій за титул WBC покаже Megogo. О 4:00 розпочнеться трансляція боїв андеркарту в Лас-Вегасі. Ф'юрі та Вайлдер вийдуть на ринг не раніше 6:00.
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію бою.
- 5 жовтня стало відомо, що Тайсон Ф'юрі отримає за третій бій проти Деонтея Вайлдера $30 млн, а американець - $20 млн.
- 7 жовтня WBC оголосила, що переможець поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером матиме 30 днів аби домовитися з Олександром Усиком про бій за звання абсолютного чемпіона світу.
- 8 жовтня Боб Арум звернувся до Ентоні Джошуа з проханням, щоб він відмовився від реваншу з Олександром Усиком.
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