Ф'юрі - Вайлдер: боксери показали рекордну вагу на зважуванні перед боєм

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Обидва боксери показали рекордну вагу в кар'єрі. Ф'юрі перед боєм важить 125,6 кг, Вайлдер - 107,9 кг.

На арені T-Mobile у Лас-Вегасі (США) британець у поєдинку проти американця захищатиме звання чемпіона світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Ф'юрі та Вайлдер раніше вже зустрічалися двічі - у грудні 2018 року було зафіксовано нічию. У лютому 2020-го британець переміг нокаутом та відібрав у американця чемпіонський титул.

В Україні бій за титул WBC покаже Megogo. О 4:00 розпочнеться трансляція боїв андеркарту в Лас-Вегасі. Ф'юрі та Вайлдер вийдуть на ринг не раніше 6:00.

Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію бою.





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