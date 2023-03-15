Ф'юрі поставив крапку в розмовах щодо зриву бою з Усиком
Британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що його бій проти українця Олександра Усика за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться
Про це Ф'юрі розповів у Instagram.
За словами британського важковаговика, який постійно висував українцю нові умови щодо проведення поєдинку, він вирішив припинити "тероризувати" Усика в соцмережах та розпочати підготовку до бою за звання абсолютного чемпіона.
"Хоч би як весело було останні кілька днів тероризувати Усика та його команду, завтра я вирушу в тренувальний табір і влаштую собі "блекаут", як завжди роблю в соцмережах перед боєм", — сказав Ф'юрі..
Він додав, що 29 квітня й надалі залишається пріоритетною датою зустрічі.
"29 квітня точно в роботі, чекаю на вас усіх того вечора. Це найбільший бій в історії британського боксу, бій століття. Два непереможні чемпіони в надважкій вазі змагаються один з одним, щоб дізнатися, хто стане першим номером у дивізіоні — на кону абсолютний чемпіонський титул", — розповів Ф'юрі.
Врешті він побажав Усику миру та гарної підготовки до бою.
"Миру, хорошої підготовки Усику. Нехай переможе найсильніший", - завершив Ф'юрі.
У тому, що поєдинок відбудеться, запевнив й промоутер британця Френк Воррен, проте він відмовився називати дату бою.
"Я не хочу говорити про терміни, це не має значення. Бій відбудеться і крапка. Я оголошую, що бій відбудеться. Не хвилюйтеся", - заспокоїв Воррен.
Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 11 березня Олександр Усик заявив, що згоден на розподіл гонорарів 70:30 на користь Тайсона Ф'юрі, але зажадав, щоб британець передав 1 млн фунтів на потреби України.
- Тайсон Ф'юрі у відповідь заявив, що розпочав підготовку до бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти Олександра Усика.
- 12 березня промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Воррен підтвердив, що поєдинок проти Олександра Усика відбудеться 29 квітня у Лондоні.
- Промоутер Едді Хірн запідозрив, що Тайсон Ф'юрі намагався зірвати бій з Олександром Усиком, коли пропонував йому розподіл гонорару 70:30 на свою користь.
- 13 березня стало відомо, що Тайсон Ф'юрі вимагає, аби в контракті на бій з українцем Олександром Усиком не було пункту про реванш.
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