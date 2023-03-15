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Головна Спорт Ф'юрі поставив крапку в розмовах щодо зриву бою з Усиком

Ф'юрі поставив крапку в розмовах щодо зриву бою з Усиком

15 березня, 2023 середа
06:31
Спорт Тайсон Ф'юрі

Британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що його бій проти українця Олександра Усика за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться

Про це Ф'юрі розповів у Instagram. 

За словами британського важковаговика, який постійно висував українцю нові умови щодо проведення поєдинку, він вирішив припинити "тероризувати" Усика в соцмережах та розпочати підготовку до бою за звання абсолютного чемпіона. 

"Хоч би як весело було останні кілька днів тероризувати Усика та його команду, завтра я вирушу в тренувальний табір і влаштую собі "блекаут", як завжди роблю в соцмережах перед боєм", — сказав Ф'юрі..

Він додав, що 29 квітня й надалі залишається пріоритетною датою зустрічі. 

"29 квітня точно в роботі, чекаю на вас усіх того вечора. Це найбільший бій в історії британського боксу, бій століття. Два непереможні чемпіони в надважкій вазі змагаються один з одним, щоб дізнатися, хто стане першим номером у дивізіоні — на кону абсолютний чемпіонський титул", — розповів Ф'юрі.

Врешті він побажав Усику миру та гарної підготовки до бою. 

"Миру, хорошої підготовки Усику. Нехай переможе найсильніший", - завершив Ф'юрі. 

У тому, що поєдинок відбудеться, запевнив й промоутер британця Френк Воррен, проте він відмовився називати дату бою.  

"Я не хочу говорити про терміни, це не має значення. Бій відбудеться і крапка. Я оголошую, що бій відбудеться. Не хвилюйтеся", - заспокоїв Воррен.

Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). 

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

  • 11 березня Олександр Усик заявив, що згоден на розподіл гонорарів 70:30 на користь Тайсона Ф'юрі, але зажадав, щоб британець передав 1 млн фунтів на потреби України. 
  • Тайсон Ф'юрі у відповідь заявив, що розпочав підготовку до бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти Олександра Усика. 
  • 12 березня промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Воррен підтвердив, що поєдинок проти Олександра Усика відбудеться 29 квітня у Лондоні
  • Промоутер Едді Хірн запідозрив, що Тайсон Ф'юрі намагався зірвати бій з Олександром Усиком, коли пропонував йому розподіл гонорару 70:30 на свою користь. 
  • 13 березня стало відомо, що Тайсон Ф'юрі вимагає, аби в контракті на бій з українцем Олександром Усиком не було пункту про реванш. 
Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
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