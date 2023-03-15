Про це Ф'юрі розповів у Instagram.

За словами британського важковаговика, який постійно висував українцю нові умови щодо проведення поєдинку, він вирішив припинити "тероризувати" Усика в соцмережах та розпочати підготовку до бою за звання абсолютного чемпіона.

"Хоч би як весело було останні кілька днів тероризувати Усика та його команду, завтра я вирушу в тренувальний табір і влаштую собі "блекаут", як завжди роблю в соцмережах перед боєм", — сказав Ф'юрі..

Він додав, що 29 квітня й надалі залишається пріоритетною датою зустрічі.

"29 квітня точно в роботі, чекаю на вас усіх того вечора. Це найбільший бій в історії британського боксу, бій століття. Два непереможні чемпіони в надважкій вазі змагаються один з одним, щоб дізнатися, хто стане першим номером у дивізіоні — на кону абсолютний чемпіонський титул", — розповів Ф'юрі.

Врешті він побажав Усику миру та гарної підготовки до бою.

"Миру, хорошої підготовки Усику. Нехай переможе найсильніший", - завершив Ф'юрі.

У тому, що поєдинок відбудеться, запевнив й промоутер британця Френк Воррен, проте він відмовився називати дату бою.

"Я не хочу говорити про терміни, це не має значення. Бій відбудеться і крапка. Я оголошую, що бій відбудеться. Не хвилюйтеся", - заспокоїв Воррен.

Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).