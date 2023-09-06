Гауляйтер Балицький, повідомивши про "тактичний відступ" рашистів з Роботиного, зруйнував російську ІПСО, - Братчук

Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в етері телеканалу "Еспресо".

"Роботине, ворог знову б'ється, знову "звільняє". Але бачимо, як поки що живий Балицький, недогубернатор невідомої "Запорізько-Російської області" знову їх підставив. Сказав, що був "тактичний відступ". Це новий формат жесту доброї волі. Росіяни стараються, вже тиждень проводять таке ІПСО, а Балицький зробив це одним махом. Сказав, що все, ми вже звідти пішли, бо там руїни", - розповів Сергій Братчук.

За його словами, з твердженням про "руїни" дійсно можна погодитися.

"Дійсно, можна з цим погодитися, бо росіяни залишають після себе випалену землю, але в будь якому разі, ми за неї будемо битися і просуватися далі", - каже речник Української добровольчої армії "Південь".

Слід відзначити, що вже 6 вересня Збройні Сили України повідомили про свій успіх на південь від Роботиного. За словами речника Генерального штабу ЗСУ, наші військові здійснили наступ у напрямку Роботине — Новопрокопівка. Крім того, ЗСУ продовжують наступ на флангах Бахмута.

Звільнення Роботиного

21 серпня у Міноборони повідомляли, що ЗСУ мали успіх поблизу Роботиного та південніше Малої Токмачки Запорізької області.

Трохи згодом у Генштабі ЗСУ заявили, що українські військові мають успіх у напрямку Роботиного Запорізької області, там вони закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас бійці російської армії переміщують свої війська та застосовують резерви.

22 серпня українські захисники у складі 47-ї окремої механізованої бригади увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців. Військовослужбовець ЗСУ Віктор Бурлик повідомляв, що українська армія зайшла в Роботине, однак на околицях ще знаходяться російські підрозділи.

Днем пізніше бійці 47-ї ОМБр підняли український стяг з підписом Залужного у селі Роботине. Стяг воїни встановили на зруйнованій росіянами школі в День Державного прапора України.