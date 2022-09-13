Про це Пушилін розповів у Telegram.

"Зараз повною мірою не контролюємо даний населений пункт. Також помічені "польські найманці" на цьому напрямку, але наші підрозділи теж вживають певних заходів", – розповів Пушилін.

Він визнав, що ситуація у Святогірську тяжка, водночас навіть не обмовився, що саме робить "армія "ДНР".

12 вересня Сили оборони зайшли до Святогірська на Донеччині, в мережі з'явилися фото з українським прапором на міськраді.

Українці звільнили Богородичне на Донеччині.

12 вересня ЗСУ вийшли на кордон із Росією у Харківській області в районі села Тернова і підняли там український прапор. Цього ж дня Наталія Гуменюк заявила, що ворожі підрозділи затиснуті на правому березі Дніпра.

Також 12 вересня бійці Сил спеціальних операцій "Азов Харків" та 14-ї ОМБр звільнили населені пункти Тернова, Варварівка, Ізбицьке та Стариця на Харківщині.

Контрнаступ українських військових на Херсонському напрямку просувається повільніше, ніж на Харківському.