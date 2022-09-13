Гауляйтер Пушилін пояснив втрату Святогірська участю в боях на боці ЗСУ "польських найманців"
За словами "керівника" терористичної псевдореспубліки, сили "ДНР" втратили контроль над містом "через велику кількість польських найманців"
Про це Пушилін розповів у Telegram.
"Зараз повною мірою не контролюємо даний населений пункт. Також помічені "польські найманці" на цьому напрямку, але наші підрозділи теж вживають певних заходів", – розповів Пушилін.
Він визнав, що ситуація у Святогірську тяжка, водночас навіть не обмовився, що саме робить "армія "ДНР".
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