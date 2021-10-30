"Газпром" припинив подачу газу до Європи трубопроводом "Ямал"
Ранком суботи, 30 жовтня 2021 року, припинилося прокачування газу російським трубопроводом "Ямал" до Європи
Про це повідомляє ТАСС та європейський газотранспортний оператор Gascade, передає Еспресо.TV.
Прокачування різко знизилося з 9 до 10 ранку. У період із 10 до 11 ранку воно зупинилася повністю.
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Оператор також зафіксував реверс газу трубопроводом у зворотному напрямку.
Довідка
Газопровід "Ямал-Європа" проходить територією чотирьох держав - Росії, Білорусі, Польщі та Німеччини.
Його проектна потужність - 32,9 мільярда кубометрів газу на рік.
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