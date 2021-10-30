"Газпром" припинив подачу газу до Європи трубопроводом "Ямал"

Про це повідомляє ТАСС та європейський газотранспортний оператор Gascade, передає Еспресо.TV.



Прокачування різко знизилося з 9 до 10 ранку. У період із 10 до 11 ранку воно зупинилася повністю.



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Оператор також зафіксував реверс газу трубопроводом у зворотному напрямку.



Довідка



Газопровід "Ямал-Європа" проходить територією чотирьох держав - Росії, Білорусі, Польщі та Німеччини.



Його проектна потужність - 32,9 мільярда кубометрів газу на рік.





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