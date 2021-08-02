"Газпром" відмовився бронювати додаткові транзитні потужності України

Про це пише РБК-Україна.



Згідно з повідомленням, "Оператор ГТС України" виставляв тверді додаткові потужності на четвертий квартал 2021 року в обсязі 9,8 млн куб.м на добу, однак "Газпром" відмовився бронювати ці потужності.



Крім того, зазначають в агентстві, "Газпром" відмовився бронювати транзитні потужності "Ямал-Європа" через Польщу на четвертий квартал, а також на перші три квартали 2022 року. Зазначається, що на аукціон було вистаавлено тверді транзитні потужності на 89 млн куб.м на добу.

Нагадаємо, Газпром відмовився бронювати додаткову переривчасту потужність України на серпень.

Ціна на газ в Європі 27 липня сягнула історичного максимуму - 40 євро/мВт-год