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"Газпром" відмовився бронювати додаткові транзитні потужності України

2 серпня, 2021 понедiлок
14:24
Економіка Газпром

Російський газовий монополіст "Газпром" відмовився бронювати додаткові транзитні потужності України на четвертий квартал

Про це пише РБК-Україна.

Згідно з повідомленням, "Оператор ГТС України" виставляв тверді додаткові потужності на четвертий квартал 2021 року в обсязі 9,8 млн куб.м на добу, однак "Газпром" відмовився бронювати ці потужності.

Крім того, зазначають в агентстві, "Газпром" відмовився бронювати транзитні потужності "Ямал-Європа" через Польщу на четвертий квартал, а також на перші три квартали 2022 року. Зазначається, що на аукціон було вистаавлено тверді транзитні потужності на 89 млн куб.м на добу.

  • Нагадаємо, Газпром відмовився бронювати додаткову переривчасту потужність України на серпень.
  • Ціна на газ в Європі 27 липня сягнула історичного максимуму - 40 євро/мВт-год

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газ
Газпром
транзит газу
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