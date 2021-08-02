"Газпром" відмовився бронювати додаткові транзитні потужності України
Російський газовий монополіст "Газпром" відмовився бронювати додаткові транзитні потужності України на четвертий квартал
Про це пише РБК-Україна.
Згідно з повідомленням, "Оператор ГТС України" виставляв тверді додаткові потужності на четвертий квартал 2021 року в обсязі 9,8 млн куб.м на добу, однак "Газпром" відмовився бронювати ці потужності.
Крім того, зазначають в агентстві, "Газпром" відмовився бронювати транзитні потужності "Ямал-Європа" через Польщу на четвертий квартал, а також на перші три квартали 2022 року. Зазначається, що на аукціон було вистаавлено тверді транзитні потужності на 89 млн куб.м на добу.
- Нагадаємо, Газпром відмовився бронювати додаткову переривчасту потужність України на серпень.
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