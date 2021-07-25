Гелікоптер NASA здійснив рекордний політ на Марсі
Вертоліт NASA Ingenuity пролетів на Марсі рекордну відстань у 1,6 км
Про це повідомляє NASA.
У Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору США зазначили, що дальність польоту Ingenuity виявилася рекордною та склала 1,6 км.
"Нинішній успіх марсіанського гелікоптера ознаменував собою політ на загальну дальність в 1 милю (1,6 км). Він відбувався у районі, який називається Підняті хребти. Це був найскладніший політ з 10 пунктами поворотного маршруту, який виконувався на рекордній висоті 40 футів (12 м)", - заявили у NASA.
Вертоліт зробив численні фото поверхні Марсу та, серед іншого, зняв кам'яні утворення всередині кратера Езеро.
- 9 червня NASA оприлюднило чорно-біле фото, яке зробив дрон Ingenuity на Червоній планеті під час свого сьомого польоту
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