Гелікоптер NASA здійснив рекордний політ на Марсі

Про це повідомляє NASA.

У Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору США зазначили, що дальність польоту Ingenuity виявилася рекордною та склала 1,6 км.

"Нинішній успіх марсіанського гелікоптера ознаменував собою політ на загальну дальність в 1 милю (1,6 км). Він відбувався у районі, який називається Підняті хребти. Це був найскладніший політ з 10 пунктами поворотного маршруту, який виконувався на рекордній висоті 40 футів (12 м)", - заявили у NASA.

Вертоліт зробив численні фото поверхні Марсу та, серед іншого, зняв кам'яні утворення всередині кратера Езеро.

