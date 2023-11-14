Гелікоптери, F-16 та понад 700 солдатів: У Нідерландах та Бельгії тривають масштабні військові навчання

Про це повідомляє Nieuwsblad.

До навчань залучать близько 700 солдатів та 150 одиниць техніки, загалом зі складу моторизованої бригади. Французька рота чисельністю близько 200 осіб також бере участь у навчаннях.

За даними RTV.be, військові відпрацьовуватимуть різні способи розгортання в провінціях Лімбург у Нідерландах та Антверпен у Бельгії, де будуть змодельовані різні інциденти.

Також під час навчань будуть залучені безпілотники, літаки F-16 та гелікоптери.